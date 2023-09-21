Стало известно, где сборная Камеруна хочет сыграть с командой России

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал, где местная национальная команда готова сыграть со сборной России.

Если российская сторона хочет сыграть 12 октября, то это не проблема для нас, но пока идет работа над точной датой проведения матча. Пока мы и РФС находимся в переговорах и стараемся вместе устроить товарищескую игру наших сборных в России.

Наша федерация рассматривает пока один стадион для товарищеской встречи — арена «Зенита» в Санкт-Петербурге. Надеемся, что принимающая сторона обеспечит все условия для организации этого матча.