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Стало известно, где сборная Камеруна хочет сыграть с командой России

вчера, 14:21

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан рассказал, где местная национальная команда готова сыграть со сборной России.

Если российская сторона хочет сыграть 12 октября, то это не проблема для нас, но пока идет работа над точной датой проведения матча. Пока мы и РФС находимся в переговорах и стараемся вместе устроить товарищескую игру наших сборных в России.

Наша федерация рассматривает пока один стадион для товарищеской встречи — арена «Зенита» в Санкт-Петербурге. Надеемся, что принимающая сторона обеспечит все условия для организации этого матча.

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Камерун  Россия
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:04
Камерунская ГУБА НЕ ДУРА!
112910415
112910415
вчера в 16:34
дык ёлы-палы, мы хоть где согласны
adekvat
adekvat
вчера в 16:01
Где, где в Караганде, за те бабки что им заплатят, сыграют хоть где.
протон
протон
вчера в 15:12
Пока домашних матчей так мало, наверно, в провинцию ничего не отдадут. Ну и осенью стадион с крышей над головой актуален в нашем климате.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:53
Для африканцев южные стадионы в Ростове и Краснодаре из-за отсутствия авиаперелетов неудобные в плане логистики, столичные и волжские уже холодно и дождливо, а вот питерская поляна под крышей на Газпромарене в самый раз.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:50
Пусть Сборная Камеруна становится в очередь! 🤣🤣🤣
Гость
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