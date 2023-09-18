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2DROTS отказался от предложения Талалаева сыграть с «Химками» на их поле

вчера, 13:59

Президент 2DROTS Никита Панасюк прокомментировал предложение главного тренера «Химок» Андрея Талалаева провести матч Кубка России на «Арене-Химки».

Нет окончательной даты матча с «Химками» в Кубке. Наверное, в понедельник она точно появится. Есть три варианта, когда можем сыграть: 26, 27 и 28 сентября. Тренер «Химок» Талалаев предложил сыграть нам на «Арене-Химки»? Мы хотим играть на своём домашнем стадионе — на «Москвиче».

Мы на нём и Медиалигу играли. Так как нам выпала честь играть дома, то хочется быть в своих стенах — в ауре медиафутбола. С уважением отнеслись к предложению «Химок», но вынуждены отказать.

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