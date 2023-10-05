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Стало известно, когда «Торпедо» планирует вернуться в «Лужники»

вчера, 17:49

Медиадиректор «Торпедо» Дмитрий Трошин рассказал о планах московского коллектива касательно возвращения на стадион «Лужники».

Мы отлично себя чувствуем на «Арене Химки» и благодарны всей администрации и работникам стадиона за теплый приём — у нас ни разу не возникло сомнений в их профессионализме. Но при этом мы всё равно стремимся проводить свои домашние матчи в «Лужниках». Не только потому, что эта арена является частью исторического ДНК клуба, но и исходя из пожеланий болельщиков.

22 ноября мы проведем на «Арене Химки» домашний матч со «СКА‑Хабаровском» и надеемся, что следующий поединок с «Волгарем» в начале ноября сыграем уже на БСА. Для этого нужно, чтобы поле в «Лужниках» было пригодным для проведения игр Первой лиги. Мы с руководством «Лужников» находимся в ежедневном контакте и постоянно следим за состоянием газона. Положительная динамика есть, и все мы надеемся, что она такой и останется.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:32
Когда Торпедо был топом в советское время, посещаемость была неплохая, если учесть, что в то время, вообще народ массово валил на стадион. Но особенно много людей ходили на матчи автозаводцев- с киевлянами, тбилисцами и спартачами. Да что там говорить- есть что вспомнить. Ушло всё безвозвратно... Но я- помню!!!
shlomo
shlomo
вчера в 19:25
Ну ну... а когда то Торпедо был Топ клубом и посещаемость была ого го
Capral
Capral
вчера в 19:02
До введения в эксплуатацию ст.Торпедо в 1977г., торпедовцы неплохо себя чувствовали и в "Луже". А в 1979г., победили в красивом стиле Спартак в Лужниках- будущего чемпиона страны!!!

Но конечно, возвращаться надо домой- на свой замечательный и уютный ст.Торпедо!!!
FenixSL
FenixSL ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:50
это еще если 200-300 бесплатных билетов раздать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:49
А зачем ? Там всех болельщиков Торпедо с биноклем придется разглядывать. Посещаемость 200- 300 человек. Какие Лужниики? И кто платить будет за аренду?
Гость
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