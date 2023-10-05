Стало известно, когда «Торпедо» планирует вернуться в «Лужники»

Медиадиректор «Торпедо» Дмитрий Трошин рассказал о планах московского коллектива касательно возвращения на стадион «Лужники».
Мы отлично себя чувствуем на «Арене Химки» и благодарны всей администрации и работникам стадиона за теплый приём — у нас ни разу не возникло сомнений в их профессионализме. Но при этом мы всё равно стремимся проводить свои домашние матчи в «Лужниках». Не только потому, что эта арена является частью исторического ДНК клуба, но и исходя из пожеланий болельщиков.
22 ноября мы проведем на «Арене Химки» домашний матч со «СКА‑Хабаровском» и надеемся, что следующий поединок с «Волгарем» в начале ноября сыграем уже на БСА. Для этого нужно, чтобы поле в «Лужниках» было пригодным для проведения игр Первой лиги. Мы с руководством «Лужников» находимся в ежедневном контакте и постоянно следим за состоянием газона. Положительная динамика есть, и все мы надеемся, что она такой и останется.
Но конечно, возвращаться надо домой- на свой замечательный и уютный ст.Торпедо!!!
Но конечно, возвращаться надо домой- на свой замечательный и уютный ст.Торпедо!!!