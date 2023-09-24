Стадион «Спартака» сменит название с нового года

По информации источника, с нового года изменится название домашнего стадиона «Спартака».
Сообщается, что объект 1 января 2024 года получит имя «Лукойл Арена». Заканчивающийся договор с брендом «Открытие банк» продлён не будет — эту банковскую группу поглотил ВТБ.
В августе 2022 года компания «Лукойл» выкупила 100% акций клуба, а также стадион команды.
Даже у болельщиков других клубов Лукойл ассоциируется со Спартаком.
У Лукойла даже цвета спартаковские, так, что лучше вариант не найти.
«Открытие Банк Арена» вот это точно не в тему было.
Даже у болельщиков других клубов Лукойл ассоциируется со Спартаком.
У Лукойла даже цвета спартаковские, так, что лучше вариант не найти.
«Открытие Банк Арена» вот это точно не в тему было.
Вы наверное хотите, что бы стадион носил имя "Спартак Арена", но это не выгодно самому фк "Спартак", так как он лишится средств на покупку игроков.
Лукойл хоть и владелец Спартака, но там будет заключён спонсорский контракт, за который клуб получит деньги, что повышает траты согласно финансовому "Фейр-плей".
Причём эта практика во всём мире. Так, что все играют на стадионах с названием спонсоров, но в народе все знают, что есть второе название клубное.
Вы наверное хотите, что бы стадион носил имя "Спартак Арена", но это не выгодно самому фк "Спартак", так как он лишится средств на покупку игроков.
Лукойл хоть и владелец Спартака, но там будет заключён спонсорский контракт, за который клуб получит деньги, что повышает траты согласно финансовому "Фейр-плей".
Причём эта практика во всём мире. Так, что все играют на стадионах с названием спонсоров, но в народе все знают, что есть второе название клубное.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1361446/spartak 24.09.2023
А разве Федун владел 100% акциями клуба?
Федун кстати продал всего 32,7 % акций Лукойлу.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1361446/spartak 24.09.2023
А разве Федун владел 100% акциями клуба?
Федун кстати продал всего 32,7 % акций Лукойлу.