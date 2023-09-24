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Стадион «Спартака» сменит название с нового года

вчера, 12:59

По информации источника, с нового года изменится название домашнего стадиона «Спартака».

Сообщается, что объект 1 января 2024 года получит имя «Лукойл Арена». Заканчивающийся договор с брендом «Открытие банк» продлён не будет — эту банковскую группу поглотил ВТБ.

В августе 2022 года компания «Лукойл» выкупила 100% акций клуба, а также стадион команды.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 18:57
А чем вам «Лукойл Арена» тогда не угодила?
Даже у болельщиков других клубов Лукойл ассоциируется со Спартаком.
У Лукойла даже цвета спартаковские, так, что лучше вариант не найти.
«Открытие Банк Арена» вот это точно не в тему было.
ssspartak
ssspartak ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:04
Неее, "Спартак Арена" тоже звучит через чур предсказуемо, обыденно и рутинно. Слова Спартак в названии тоже может и не быть, главное чтобы название было ёмким и полно отражало принадлежность к клубу.
Mekail
Mekail
вчера в 14:09
Кто платит, тот и заказывает музыку... ничего личного, просто бизнес.
Байкал-38
Байкал-38 ответ ssspartak (раскрыть)
вчера в 14:07
А нормальное название это какое?
Вы наверное хотите, что бы стадион носил имя "Спартак Арена", но это не выгодно самому фк "Спартак", так как он лишится средств на покупку игроков.
Лукойл хоть и владелец Спартака, но там будет заключён спонсорский контракт, за который клуб получит деньги, что повышает траты согласно финансовому "Фейр-плей".
Причём эта практика во всём мире. Так, что все играют на стадионах с названием спонсоров, но в народе все знают, что есть второе название клубное.
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:44
когда нибудь нормальное название дадут. сейчас не время
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:39
В августе 2022 года компания «Лукойл» выкупила у Леонида Федуна 100% акций клуба
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1361446/spartak 24.09.2023

А разве Федун владел 100% акциями клуба?
Федун кстати продал всего 32,7 % акций Лукойлу.
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