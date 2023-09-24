Стадион «Спартака» сменит название с нового года

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вчера, 12:59

По информации источника, с нового года изменится название домашнего стадиона «Спартака».

Сообщается, что объект 1 января 2024 года получит имя «Лукойл Арена». Заканчивающийся договор с брендом «Открытие банк» продлён не будет — эту банковскую группу поглотил ВТБ.

В августе 2022 года компания «Лукойл» выкупила 100% акций клуба, а также стадион команды.