Нойер надеется вернуться в состав «Баварии» в октябре

1696673942

вчера, 13:19

Вратарь «Баварии» может выйти на поле в этом месяце.

По информации источника, голкипер надеется вернуться уже 21 октября. В этот день мюнхенский клуб сыграет на выезде с «Майнцем» в 8-м туре Бундеслиги.

В этом сезоне основным стражем ворот чемпионов Германии является Свен Ульрайх.

Сообщается, что Нойер в последнее время тренируется без каких-либо проблем.