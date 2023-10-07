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Нойер надеется вернуться в состав «Баварии» в октябре

вчера, 13:19

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может выйти на поле в этом месяце.

По информации источника, голкипер надеется вернуться уже 21 октября. В этот день мюнхенский клуб сыграет на выезде с «Майнцем» в 8-м туре Бундеслиги.

В этом сезоне основным стражем ворот чемпионов Германии является Свен Ульрайх.

Сообщается, что Нойер в последнее время тренируется без каких-либо проблем.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:26
Очень зол был на него, украл у себя и у нас почти год, причём один из последних. Конечно рад возвращению, без него Бавария немного другая команда, бесспорно культовый игрок. Самая печаль будет когда он и Томас завершат.
Все рады возвращению Ману. Ульрайх не топ уровень, Баварии нужен топ голкипер. Майнц начал набирать обороты, сегодня круто рубились с Гладбахом
qzffjcg74fkf
qzffjcg74fkf
вчера в 13:34
Давненько Ману в родной раме не появлялся
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:23
Думаю что его время уже прошло... на прежнем уровне уже не заиграет. Так что пора наверное заканчивать карьеру.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:22
Нойер должен вернуться в ворота.
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