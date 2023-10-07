Нойер надеется вернуться в состав «Баварии» в октябре

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может выйти на поле в этом месяце.
По информации источника, голкипер надеется вернуться уже 21 октября. В этот день мюнхенский клуб сыграет на выезде с «Майнцем» в 8-м туре Бундеслиги.
В этом сезоне основным стражем ворот чемпионов Германии является Свен Ульрайх.
Сообщается, что Нойер в последнее время тренируется без каких-либо проблем.
Все рады возвращению Ману. Ульрайх не топ уровень, Баварии нужен топ голкипер. Майнц начал набирать обороты, сегодня круто рубились с Гладбахом
Все рады возвращению Ману. Ульрайх не топ уровень, Баварии нужен топ голкипер. Майнц начал набирать обороты, сегодня круто рубились с Гладбахом