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«Ливерпуль» нашёл замену Салаху и готов сделать рекордный трансфер

сегодня, 00:51

«Ливерпуль» определился с заменой нападающему Мохамеду Салаху.

Если египтянин покинет «красных» летом 2024 года, приняв решение перейти в «Аль-Иттихад», «Ливерпуль» намерен потратить вырученные с продажи форварда деньги на нового футболиста. Потенциальная сумма трансфера Салаха в «Аль-Иттихад» может составить 150 млн фунтов стерлингов.

В качестве замены Мохамеду «красные» рассматривают нападающего «Баварии» Лероя Сане. Чтобы подписать немца, «Ливерпуль» готов обновить свой трансферный рекорд. На данный момент рекордным подписанием «Ливерпуля» является переход Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» за 84,6 млн евро.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 13:51
Ливер не способен конкурировать с МС только по одной причине: Клопп как тренер перестал развиваться, а Гвард продолжает расти и совершенствоваться. А, Салах, значит ныряльщик? Ну, тогда- всего доброго!
Karkaz
Karkaz ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:47
Дарвин Нуньес и Гакпо тоже не заменили Мане, ничего, приходится Клоппу как то выкручиваться и вместо Салаха всё равно рано или поздно придётся искать замену.
Karkaz
Karkaz ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 13:43
Ливерпулю всё равно придётся рисковать. Взяли Гакпо и Дарвина, но они не смогли заменить Мане. Здесь тоже самое, может выстрелят, а может нет.
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:41
Правильно Сане не заменит кудрявого, так как не сумеет так же искусно нырять. Почему Ливер перестал конкурировать с Сити за титул АПЛ, ушел еще один дайвер Мане а из долговязого Нуньеса не получился ныряльщик, меньше пенок стали давать и Ливер сразу откатился на 5 место. Уйдет еще и Салах пиши пропало.
DXTK
DXTK
сегодня в 13:37
Ливерпулю Нужно искать пару эффективных дельфинов какими был Мане и каким является дайвером Салах.
Capral
Capral ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 13:02
И 20 Сане, никогда не заменят одного Салаха. Салах- это импровизация, я бы даже сказал- полёт фантазии, неговоря уже обо всем остальном. У Сане получающего мяч, вечно вопрошающий взгляд на партнеров: "А что теперь делать"?! Я думаю, Клопп, до последнего будет держаться за египтянина, а если потребуется- доплатит ему из своего кармана...
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 11:13
Что за бред? Выглядит как утка от Баварии, которая хочет спихнуть Сане
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:02
Спасибо!!! Взаимно!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:57
...желаю здоровья...!!!
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 09:39, ред.
При всем уважении к Вам, но лучше Ливерпулю взять Нету за 30-35 млн, он почти близок к уровню Салаха. Возможно он не хуже Фодена или Доку из МС. Вы ведь сами взяли Гнабри и Комана за небольшие деньги и выиграли ЛЧ. Ливерпуль тоже хочет идти по этому пути, также есть ФФП. Если не заиграет Сане на высоком уровне, в итоге Ливерпулю придётся пропустить ТО чтобы был баланс между расходами и доходами, и нужно будет кого-то продавать из игроков, иначе снимут очки. Тем более в Ливерпуле в каждое ТО не будут выделять по 100 млн Клоппу скорее всего, так было почти всегда, всегда какое-то окно приходиться пропускать, а если Клопп берет Гнабри, то сильно рискует остаться без средств в очередное ТО. В общем положительных моментов мало.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:36
Аль Ливерпуль решил подзаработать деньжат, пока шейхи не обанкротились...
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 09:31
Почувствуй разницу как говорится. Потом Ливерпуль будет вспоминать о Салахе как о Мане после ухода.
А если брать у Баварии, то тогда уж Гнабри или Комана, но Бавария не отдаст не их, потому что они ключевые игроки.
Да и вообще риск есть брать за большую сумму, если игрок не заиграет. По пути МЮ решили пойти.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 09:27
Сане может заменить Салаха. Да в чём то он уступает, но Клопп с ним поработает и если не равноценная замена будет, то хотя бы не сильно потеряют в атаке в случае ухода египтянина.
Алексей 831
Алексей 831
сегодня в 09:14
Не Вижу тут не замены,тем более достойной замены!!!
Если агенты хотят заработать на трансфере это другое
ABir
ABir
сегодня в 08:45
Салах уже не впечатляет как раньше, годы берут свое. Поэтому Мохамед перебирается поближе к теплу, деньгам и родине. Ливерпуль очень вовремя от него избавляется.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:33
А захочет ли Сане уходить из Баварии,ему помоему и тут неплохо!
Elliada
Elliada
сегодня в 08:21
Сомневаюсь, что за 32-летнего Салаха заплатят 150 млн.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 08:14
Мне кажется в последнее время надувается Пузырь под Именем Лерой Санэ. Да он сейчас хорошо показывает себя в Баварии. Но не так как в первые сезоны в МС, когда они со Стерлингом разрывали свои фланги. Тогда они оба нравились мне.
протон
протон
сегодня в 08:04
А завтра арабская сказка закончится и уйдет кучерявый за спасибо.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:45
Шейхи своего все равно добьются, и все равно замену искать прийдется.
Федя Голицын
Федя Голицын
сегодня в 07:36
Мбаппе только !!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 06:54
Ну опять чьи-то больные фантазии.
YNWA
YNWA
сегодня в 06:50
Да не, это не замена!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 05:13
Сане который не заиграл раньше в АПЛ
Capral
Capral
сегодня в 01:20
Сане до Салаха- как мне до здоровья!!!
Никакой равноценной замены не вижу и близко... Салах -гений, умный, креативный, техничный!!! Сане- туповатый и тугодумный, часто тормозит игру Баварии. То, что делает для Ливера Салах, Сане - вряд ли сделает...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:16
если одним словом , то БРЕДЯТИНА
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