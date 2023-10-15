«Ливерпуль» нашёл замену Салаху и готов сделать рекордный трансфер

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сегодня, 00:51

«Ливерпуль» определился с заменой нападающему .

Если египтянин покинет «красных» летом 2024 года, приняв решение перейти в «Аль-Иттихад», «Ливерпуль» намерен потратить вырученные с продажи форварда деньги на нового футболиста. Потенциальная сумма трансфера Салаха в «Аль-Иттихад» может составить 150 млн фунтов стерлингов.

В качестве замены Мохамеду «красные» рассматривают нападающего «Баварии» . Чтобы подписать немца, «Ливерпуль» готов обновить свой трансферный рекорд. На данный момент рекордным подписанием «Ливерпуля» является переход Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» за 84,6 млн евро.