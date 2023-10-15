«Ливерпуль» нашёл замену Салаху и готов сделать рекордный трансфер

«Ливерпуль» определился с заменой нападающему Мохамеду Салаху.
Если египтянин покинет «красных» летом 2024 года, приняв решение перейти в «Аль-Иттихад», «Ливерпуль» намерен потратить вырученные с продажи форварда деньги на нового футболиста. Потенциальная сумма трансфера Салаха в «Аль-Иттихад» может составить 150 млн фунтов стерлингов.
В качестве замены Мохамеду «красные» рассматривают нападающего «Баварии» Лероя Сане. Чтобы подписать немца, «Ливерпуль» готов обновить свой трансферный рекорд. На данный момент рекордным подписанием «Ливерпуля» является переход Вирджила ван Дейка из «Саутгемптона» за 84,6 млн евро.
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А если брать у Баварии, то тогда уж Гнабри или Комана, но Бавария не отдаст не их, потому что они ключевые игроки.
Да и вообще риск есть брать за большую сумму, если игрок не заиграет. По пути МЮ решили пойти.
А если брать у Баварии, то тогда уж Гнабри или Комана, но Бавария не отдаст не их, потому что они ключевые игроки.
Да и вообще риск есть брать за большую сумму, если игрок не заиграет. По пути МЮ решили пойти.
Если агенты хотят заработать на трансфере это другое
Если агенты хотят заработать на трансфере это другое
Никакой равноценной замены не вижу и близко... Салах -гений, умный, креативный, техничный!!! Сане- туповатый и тугодумный, часто тормозит игру Баварии. То, что делает для Ливера Салах, Сане - вряд ли сделает...
Никакой равноценной замены не вижу и близко... Салах -гений, умный, креативный, техничный!!! Сане- туповатый и тугодумный, часто тормозит игру Баварии. То, что делает для Ливера Салах, Сане - вряд ли сделает...