В «Аль-Насре» рассказали, как убедили Роналду перейти в их клуб

Исполнительный директор «Аль-Насра» Марселу Саласар рассказал о переходе нападающего .

Трансфер Роналду был как мощное землетрясение. Это очень амбициозный и отличный трансфер для нашего клуба. Переход Криштиану — результат коллективных усилий. Чтобы убедить такого звёздного футболиста, как Роналду, нужно представить ему хороший проект.

Дело здесь не только в деньгах. Роналду — легенда. Каждый раз вызывает удивление, когда смотришь на его статистику. Кажется, что у него нет предела. Ему следует предложить возможность продолжать потрясающий путь в мире футбола. Именно это мы и сделали.