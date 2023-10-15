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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Аль-Насре» рассказали, как убедили Роналду перейти в их клуб

сегодня, 00:27

Исполнительный директор «Аль-Насра» Марселу Саласар рассказал о переходе нападающего Криштиану Роналду.

Трансфер Роналду был как мощное землетрясение. Это очень амбициозный и отличный трансфер для нашего клуба. Переход Криштиану — результат коллективных усилий. Чтобы убедить такого звёздного футболиста, как Роналду, нужно представить ему хороший проект.

Дело здесь не только в деньгах. Роналду — легенда. Каждый раз вызывает удивление, когда смотришь на его статистику. Кажется, что у него нет предела. Ему следует предложить возможность продолжать потрясающий путь в мире футбола. Именно это мы и сделали.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:40
Еще до отъезда Месси в Америку я говорил, что всё, что не Европа это пенсия. И сейчас подпишусь под своими словами. Месси уехал доигрывать, о чем он сам говорил. Зачем все время переводить стрелки?

Месси не соревнуется с Роналду. Ему не надо делать то, что делает Роналду. Он выиграл ЧМ, на этом всё. Все цели достигнуты, поэтому уехал в Америку.
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:31
Конечно для Рона СА это пенсия. Вот для вечно юного Месси МЛС это стажировка молодого специалиста. И скажи как нам, чем МЛС лучше чемпионата СА?
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:21
Ну хоть признал, что Роналду нет в списке величайших. Зубастик четвертый, тут согласен.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:55, ред.
А какой хитер Рон я не знаю откуда у него в 38 лет все еще эта жажда побед. Во истину гений. Во-первых, заработок, во вторых набивает стату, а насчет нового вызова ему оно надо? Он всегда это показывал!! Он наслаждается в таком возрасте своим порханием на поле, насыщая легкие кислородом, обогащая своих партнеров. Кто бы мог подумать, какую заразу несёт! Исключительный. Но тем не менее, не стареющий бодрый и добрый дядя Рон заколачивает сборной Словении дубль вот недавно. Были великие Эйсебио, Чарльтон Б., Мюллер Г., Бест, Круифф (как писали во времена СССР), Рива и Ривера, Беккенбауэр и др. Но величайшие-это Пеле, Марадона, Криш, Роналдо и Месси! 
 Самый трогательный ролик - о   встрече  Рона с мальчиком в Тегеране, который рыдал от того, что не успел увидеть Рона, когда тот входил в отель. Но кто-то из руководства команды это увидел, показал Криштиану, и легенда футбола пригласил его к себе в номер! Во истину великий!!!
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
сегодня в 08:17
За большие деньги, конечно. Если бы раньше предлагали бы большие деньги, тогда раньше туда поехали бы. Роналду здесь не при чем.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:15
Переход Роналду в верблюд-лигу стал возможным благодаря нескольким факторам: деньги + отсутствие интереса к нему со стороны европейских клубов + возможность набивать статистику. Все, кто говорит, что он поехал туда ради нового вызова, себя обманывают. Это пенсия.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:25
Деньги, много денег, очень много денег, очень-очень много денег... Вот и весь секрет.
амурец
амурец ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 07:23, ред.
Если бы ему столтко предложили он бы бегом побежал, а так он что то в любительскую лигу сбежал, просто больше никому не нужен оказался
wj9j3ry5ph9u
wj9j3ry5ph9u
сегодня в 06:55
Этот трансфер действительно оказался бомбой, такого никто не ожидал год назад, это сейчас стали привыкать, что есть ещё одна футбольная Мекка
протон
протон
сегодня в 06:02
Год назад кто следил за чемпионатом Саудовской Аравии? Никто. Приехал великий CR7 и устроил революцию в мире футбола. Теперь там хотят играть от перспективной молодежи до обладателя ЗМ. КриРо поднял саудовский футбол на небывалую высоту.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:32
Деньги убедили, за такие любой пошел бы, и не надо писать всякую ересь.
Байкал-38
Байкал-38 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 04:42
Месси предложили рекордный контракт с зарплатой 1,2 млрд евро Саудовский клуб «Аль-Хиляль» предложил нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси рекордный контракт.
И подымите архивы, тот же «Аль-Наср» хотел первым делом купить Месси, а когда тот отказался, переключились на гея-нарцисса, а у того после его позоров в Европе и отказа всех уважающих себя топ клубов просто выбора не было, как ехать к верблюдам.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:37
Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия признался, что хотел видеть в своей команде не только Криштиану Роналду, но и Лионеля Месси. Отвечая на вопрос о переходе португальца, наставник саудовской команды упомянул аргентинца.

«Роналду? Сначала я хотел подписать Месси. Я лично пытался привезти Лео из Дохи».
2 января 2023
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:35
Во время ЧМ 2022 «Аль-Насра» обхаживала Месси, но тот им отказал и когда они пришли в отчаяние им наконец то улыбнулась удача.
Португалец устраивал очередные скандалы и с треском вылетел с турнира.
И что самое главное от него отказались все топ клубы Европы.
Вот это и повлияло на подписание контракта.
"Землетрясение"? Не скорее всего это необходимость.
«Аль-Насре» нужна была звезда, с Месси не получилась, но и сойдёт даже старая и скандальная, но с именем.
У португальце же пео сути не было выбора, в Европе уважающим себя командам он оказался не нужен. Лучше всех выразилась по этому поводу Боруссия Д:
«В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб».
Португалец же понял, что всё пришёл конец, но славы то хочется, вот и согласился пешком ходить, бабло получать и быть постоянно скандально популярным.

Для любого нормального мужика это полный зашквар, но португалец "особенный" для таких нет ничего святого.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 02:37, ред.
Не надо мне ничего говорить.. Мне всё рассказал уже Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.. А ты пока насладись.. https://youtube.com/shorts/JVHKW4U376Y?feature=shared
амурец
амурец
сегодня в 01:28
Хочу сказать не эго и ст Месси и не собирались убеждать переходиит в чемпионат саудовцев, тем более платить лярд (сумму вы сами придумали?), более того его и из ПСЖ попросили, вот и побежал в МЛС, это было единственное куда его позвали
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:42
Месси и за лярд не убедили. Алчный Криш и неубедительный Месси.. А-ха-ха-ха.. 😄👍
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:33
Вместо всех этих слов - "Деньги на фоне нереализованности дальнейшей карьеры и угасания...", чего ты там мелешь, директор?
Гость
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