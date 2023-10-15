В «Аль-Насре» рассказали, как убедили Роналду перейти в их клуб

Исполнительный директор «Аль-Насра» Марселу Саласар рассказал о переходе нападающего Криштиану Роналду.
Трансфер Роналду был как мощное землетрясение. Это очень амбициозный и отличный трансфер для нашего клуба. Переход Криштиану — результат коллективных усилий. Чтобы убедить такого звёздного футболиста, как Роналду, нужно представить ему хороший проект.
Дело здесь не только в деньгах. Роналду — легенда. Каждый раз вызывает удивление, когда смотришь на его статистику. Кажется, что у него нет предела. Ему следует предложить возможность продолжать потрясающий путь в мире футбола. Именно это мы и сделали.
Месси не соревнуется с Роналду. Ему не надо делать то, что делает Роналду. Он выиграл ЧМ, на этом всё. Все цели достигнуты, поэтому уехал в Америку.
Месси не соревнуется с Роналду. Ему не надо делать то, что делает Роналду. Он выиграл ЧМ, на этом всё. Все цели достигнуты, поэтому уехал в Америку.
Самый трогательный ролик - о встрече Рона с мальчиком в Тегеране, который рыдал от того, что не успел увидеть Рона, когда тот входил в отель. Но кто-то из руководства команды это увидел, показал Криштиану, и легенда футбола пригласил его к себе в номер! Во истину великий!!!
Самый трогательный ролик - о встрече Рона с мальчиком в Тегеране, который рыдал от того, что не успел увидеть Рона, когда тот входил в отель. Но кто-то из руководства команды это увидел, показал Криштиану, и легенда футбола пригласил его к себе в номер! Во истину великий!!!
И подымите архивы, тот же «Аль-Наср» хотел первым делом купить Месси, а когда тот отказался, переключились на гея-нарцисса, а у того после его позоров в Европе и отказа всех уважающих себя топ клубов просто выбора не было, как ехать к верблюдам.
И подымите архивы, тот же «Аль-Наср» хотел первым делом купить Месси, а когда тот отказался, переключились на гея-нарцисса, а у того после его позоров в Европе и отказа всех уважающих себя топ клубов просто выбора не было, как ехать к верблюдам.
«Роналду? Сначала я хотел подписать Месси. Я лично пытался привезти Лео из Дохи».
2 января 2023
«Роналду? Сначала я хотел подписать Месси. Я лично пытался привезти Лео из Дохи».
2 января 2023
Португалец устраивал очередные скандалы и с треском вылетел с турнира.
И что самое главное от него отказались все топ клубы Европы.
Вот это и повлияло на подписание контракта.
"Землетрясение"? Не скорее всего это необходимость.
«Аль-Насре» нужна была звезда, с Месси не получилась, но и сойдёт даже старая и скандальная, но с именем.
У португальце же пео сути не было выбора, в Европе уважающим себя командам он оказался не нужен. Лучше всех выразилась по этому поводу Боруссия Д:
«В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб».
Португалец же понял, что всё пришёл конец, но славы то хочется, вот и согласился пешком ходить, бабло получать и быть постоянно скандально популярным.
Для любого нормального мужика это полный зашквар, но португалец "особенный" для таких нет ничего святого.
Португалец устраивал очередные скандалы и с треском вылетел с турнира.
И что самое главное от него отказались все топ клубы Европы.
Вот это и повлияло на подписание контракта.
"Землетрясение"? Не скорее всего это необходимость.
«Аль-Насре» нужна была звезда, с Месси не получилась, но и сойдёт даже старая и скандальная, но с именем.
У португальце же пео сути не было выбора, в Европе уважающим себя командам он оказался не нужен. Лучше всех выразилась по этому поводу Боруссия Д:
«В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб».
Португалец же понял, что всё пришёл конец, но славы то хочется, вот и согласился пешком ходить, бабло получать и быть постоянно скандально популярным.
Для любого нормального мужика это полный зашквар, но португалец "особенный" для таких нет ничего святого.