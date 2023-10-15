На матч сборных России и Кении болельщиков будут пускать по спискам

В связи с ограниченной вместимостью стадиона болельщиков на товарищеский матч сборных Кении и России будут пускать по заранее подготовленным спискам.
Напомним, игра пройдёт в Турции 16 октября.
В связи с ограниченной вместимостью стадиона болельщиков на товарищеский матч сборных Кении и России будут пускать по заранее подготовленным спискам.
Напомним, игра пройдёт в Турции 16 октября.
Моим любимым тогда фильмом была дилогия о Фантомасе. Всего вышло три фильма, но "Фантомас против Скотланд - Ярда" тогда посмотреть не удалось. По- моему, в тот период его не было в прокате, хотя могу ошибаться.
Как же мы тогда любили фильмы ! Представьте, очередь в билетную кассу из ДК выходила на площадь им.Осипова и извивалась, как змея, на десятки метров.
Извините за ностальгические воспоминания, но, может быть, кому - то будет интересно.
Дополню, что один фильм крутили с 13 час.до 21 часа вечера, т.е. пять сеансов в день.
Моим любимым тогда фильмом была дилогия о Фантомасе. Всего вышло три фильма, но "Фантомас против Скотланд - Ярда" тогда посмотреть не удалось. По- моему, в тот период его не было в прокате, хотя могу ошибаться.
Как же мы тогда любили фильмы ! Представьте, очередь в билетную кассу из ДК выходила на площадь им.Осипова и извивалась, как змея, на десятки метров.
Извините за ностальгические воспоминания, но, может быть, кому - то будет интересно.
Дополню, что один фильм крутили с 13 час.до 21 часа вечера, т.е. пять сеансов в день.