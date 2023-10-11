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«Мы вернулись!» Фанаты «Манчестер Юнайтед» — о победе в контрольной игре

вчера, 20:58

«Манчестер Юнайтед» переиграл клуб английской Лиги 1 «Барнсли» в контрольном матче (3:0). Игра проходила в закрытом режиме на базе МЮ в Каррингтоне.

Большая часть игроков «дьяволов» находится в расположении своих сборных, но главный тренер коллектива Эрик тен Хаг продолжает работу с оставшимися футболистами.

В игре принял участие нападающий Антони, а хавбек Донни ван де Бек отметился голом. Один из болельщиков отреагировал на результат поединка:

Дамы и господа, мы вернулись!

МЮ идет на 10-м месте в АПЛ.

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Все комментарии
k2smzuktvzy7
k2smzuktvzy7
сегодня в 03:29
Весьма сомнительный повод для радости победа в товарняке над Барнсли
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:09
Куда вернулись и зачем?
Мне это напоминает Спартак, выиграют в товарищеском матче или аутсайдера, то всё вернулись и обязательно будут чемпионами в этом сезоне, но потом происходит то, после чего опять надо "возвращаться".
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 23:16
Мне вот интересно, в комментариях снизу люди реально не выкупают, что это рофл? xD
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:47
Да чего-то рановато, как бы дальше крупно не обострались
Пунт
Пунт
вчера в 22:12
Барнсли)))
shur
shur
вчера в 21:51
...контрольный матч?... мы вернусь?.....что за бред ???
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 21:40
Серьезно? посмотрим как с 10го места будут выше... взмывать или взвывать
Гость
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