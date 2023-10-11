«Мы вернулись!» Фанаты «Манчестер Юнайтед» — о победе в контрольной игре

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вчера, 20:58

«Манчестер Юнайтед» переиграл клуб английской Лиги 1 «Барнсли» в контрольном матче (3:0). Игра проходила в закрытом режиме на базе МЮ в Каррингтоне.

Большая часть игроков «дьяволов» находится в расположении своих сборных, но главный тренер коллектива продолжает работу с оставшимися футболистами.

В игре принял участие нападающий , а хавбек отметился голом. Один из болельщиков отреагировал на результат поединка:

Дамы и господа, мы вернулись!