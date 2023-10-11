«Мы вернулись!» Фанаты «Манчестер Юнайтед» — о победе в контрольной игре

«Манчестер Юнайтед» переиграл клуб английской Лиги 1 «Барнсли» в контрольном матче (3:0). Игра проходила в закрытом режиме на базе МЮ в Каррингтоне.
Большая часть игроков «дьяволов» находится в расположении своих сборных, но главный тренер коллектива Эрик тен Хаг продолжает работу с оставшимися футболистами.
В игре принял участие нападающий Антони, а хавбек Донни ван де Бек отметился голом. Один из болельщиков отреагировал на результат поединка:
Дамы и господа, мы вернулись!
МЮ идет на 10-м месте в АПЛ.
Мне это напоминает Спартак, выиграют в товарищеском матче или аутсайдера, то всё вернулись и обязательно будут чемпионами в этом сезоне, но потом происходит то, после чего опять надо "возвращаться".
Мне это напоминает Спартак, выиграют в товарищеском матче или аутсайдера, то всё вернулись и обязательно будут чемпионами в этом сезоне, но потом происходит то, после чего опять надо "возвращаться".