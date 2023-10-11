На матч между сборными России и Камеруна продано около 20 000 билетов

1697023937

вчера, 14:32

На товарищеский матч между сборными России и Камеруна продано около 20 000 билетов. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС .

Встреча состоится завтра в 19:00 (по МСК) на «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.