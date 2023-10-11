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На матч между сборными России и Камеруна продано около 20 000 билетов

вчера, 14:32
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КамерунКамерун19:00 Не начался

На товарищеский матч между сборными России и Камеруна продано около 20 000 билетов. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

Встреча состоится завтра в 19:00 (по МСК) на «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:39
Не удивительно...
Сам Муми Нгамалё приезжает....
протон
протон
вчера в 16:37
Согласно астрологическому прогнозу 12 октября земля будет находиться под влиянием Меркурия и Венеры (особенно район Динамо в Москве). Данная комбинация провоцирует рост доброжелательности, сострадания к ближнему у населения, снижение агрессии. В свете данного фактора фан Айди на данный матч не обязателен
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:18
Ну не сказать что аншлаг, но желающих посмотреть набралось прилично.
j5w9h9qq8rpq
j5w9h9qq8rpq
вчера в 15:30
Маловато будет для такого интересного матча
7r6ps93r7awk
7r6ps93r7awk
вчера в 14:53
Соскучился народ по нормальному футболу
Гость
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