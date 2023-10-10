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В Федерации футбола Кении высказались на тему болельщиков в матче с Россией

вчера, 18:16
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб КенияКения16.10.2023 в 19:00 Не начался

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено высказался по поводу болельщиков на товарищеском матче со сборной России, который пройдёт 16 октября.

Ранее в соцсетях появилась информация, что поединок смогут посетить только постояльцы отеля Titanic Mardan Sports Complex в турецкой Анталье, на поле которого пройдёт сама встреча.

На товарищеском матче в Анталье мы ожидаем болельщиков как из Кении, так и из России. Была информация, что стадион при гостинице и матч смогут посетить только постояльцы — вопрос допуска тоже сейчас решается.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:37, ред.
Если кто то из постояльцев пропустит атаку отлучившись в туалет....её по просьбе отлучившегося могут повторить....

Это настоящий "Всё включено"...
adekvat
adekvat
вчера в 19:06
Реклама отеля хорошая.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:51
Интересно что там за стадион !
Гость
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