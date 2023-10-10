В Федерации футбола Кении высказались на тему болельщиков в матче с Россией

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вчера, 18:16

Генеральный секретарь Федерации футбола Кении Барри Отиено высказался по поводу болельщиков на товарищеском матче со сборной России, который пройдёт 16 октября.

Ранее в соцсетях появилась информация, что поединок смогут посетить только постояльцы отеля Titanic Mardan Sports Complex в турецкой Анталье, на поле которого пройдёт сама встреча.