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Эден Азар объявил о завершении карьеры

вчера, 12:49

Бельгийский нападающий Эден Азар объявил о завершении карьеры.

Надо уметь слушать и говорить «стоп» в нужный момент. После 16 лет и более 700 сыгранных матчей я решил закончить свою профессиональную футбольную карьеру. Я осуществил свою мечту играть по всей Европе и миру. За свою карьеру я познакомился с прекрасными людьми, менеджерами, тренерами, товарищами по команде. Особенно хочу поблагодарить клубы, в которых я играл: «Лилль», «Челси» и «Реал» Мадрид. Конечно же, хочу поблагодарить сборную Бельгии. Особое спасибо моим родным, друзьям, советникам и людям, которые были со мной в хорошие и плохие периоды жизни. Огромное спасибо вам, мои фанаты, следящие за мной на протяжении всех этих лет, за вашу поддержку в каждой стране, где я играл. Пришло время наслаждаться любимыми и получать новые впечатления. Скоро увидимся вне поля.

С июля 2023 года Азар находился в статусе свободного агента. За свою карьеру он выступал за следующие клубы: «Лилль», «Челси» и «Реал».

32-летний бельгиец является обладателем Кубка Франции, чемпионом Франции, обладателем Кубка английской лиги, обладателем Кубка Англии, двукратным чемпионом Англии, двукратным победителем Лиги Европы, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, двукратным чемпионом Испании, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Клубного чемпионата мира, победителем Лиги чемпионов. Также Азар дважды признавался лучшим игроком «Лилля» и один раз лучшим игроком «Челси» и АПЛ.

За свою клубную карьеру вингер сыграл 623 матча, забил 167 мячей и отдал 157 голевых передач. За сборную Бельгии Азар провёл 126 игр, забил 33 мяча и отдал 36 результативных передач.

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Все комментарии
Верг
Верг
вчера в 21:40
Войдет в аналы истории, как один из футболистов, просравший потенциал в 1 сезон. После 2018 чм был баластом 6 лет
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:05
Во взрослом футболе ежегодно становился лучшим в лиге (4 раза подряд МВП в Лиге1 и АПЛ, затем конкурировал за звание с праймовыми Канте, Салахом, КДБ, ВВД), играя не за фаворитов турнира, можно даже не говорить о превосходстве в "Золотом поколении" Бельгии. Наблюдать за его игрой в Челси и за сборную было удовольствием. Те кто не видели и не вникают могут даже не поверить какие устрашающие цифры он выдавал за 6-7 сезонов: более 1500 к обводок (лучше только Месси), по 100+ созидании в атаке ежегодно, больше всего заработанный фолов на себе, 100+ голов будучи плеймейкер ом, в нескольких сезонах 50% успеха команды на нем - буквально соло тащер. Жалко на ЧМ обидно вылетели от французов. Но матчи где он там против них и против бразильцев накрутил позвонки крутейшим звёздам по 15 раз останутся в архивах. Ну а в АПЛ блестящие голы против топов (МС, ЛФК, Арсенал, МЮ, ТТХ) и остальным крепким командам (ВХЮ, Вулвс, КП, Эвертон) в памяти даже у соперников.
Зря ушел в Реал, зря..
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:12
К Азару отношусь с полным уважением. Жалко, что он в 2012 году отказался к нам переходить, а Венгер зажал очередную копейку. По сути, благодаря ему Челси серьезно так попылил в Европе и АПЛ, а в матчах с нами постоянно был занозой в " одном месте". А с футболом он завязал еще после перехода в Мадридский Реал, а сегодня просто официально объявил об этом....
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:23
Отмаялся, бедолага. Давно пора.
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 15:44
Спасибо за футбол который ты показал,действительно был хорош. Ну то что он вот как красиво кинул реал и старого Пиреса ну это пирамида Мавроди,общей сложности более 150 лямов,Хамес Радригес и Йович нервно курять.
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 14:53
В Челси он исполнял отлично. В Реале ничего не показал
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:37
Азар завершил карьеру ещё в 2019 году, в 28 летнем возрасте, перейдя в Реал.
Это его жизнь и его личный выбор, возможно и правда надоело всё ему и хочет больше времени проводить с семьей (он всегда был обычным хорошим семьянином, который не любил тусовки и ночную жизнь). Иначе поехал бы дальше в МЛС либо СА получать большие деньги на имени.
В любом случае спасибо за лучшие 7 лет проф.карьеры, которые он отдал именно Челси 🔥 Шатал АПЛ))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:22
Соккер, там немного другая концовка же была:
...Пришло время наслаждаться любимыми (пончиками и бургерами) и получать новые впечатления. Скоро увидимся вне поля (в макдаке через дорогу).
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:46
Позорно он уходит из футбола
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:32
Может ещё образумется
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:26
Дождались..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:14
Запомнится вечно молодым и подающим надежды несмотря на кучу титулов.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:02
Перейдя в Реал, Азар потерял мотивацию. Он пахал, чтобы достичь своей мечты, но добившись ее подумал, что все сделано, следовательно требования к себе опустились до комфортных. А ведь нужно было пахать еще больше, чтобы добиться величия. Собственно это и отличает великих игроков, от хороших игроков. Азар не вошел в список великих игроков, и это только его упущение.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 12:54
Да, был на высоте когда-то давно, и очень коротко.
Zola
Zola
вчера в 12:53
Поздравляю!
Идиот, рванул в реал, где сломал себе карьеру!
протон
протон
вчера в 12:52
Игрок который должен был брать ЗМ в моменте. И в то же время худший трансфер Мадрида за все время. Очень противоречивые чувства от карьеры Азара.
Удивительная карьера конечно, с такими данными, всего добиться и сразу всё это обменять на жратву и веселуху, Роналдиньо, Адриано
.Все же настолько талантливые игроки очень редко рождаются.
В период 2014-2019 был в топ-3 лучших футболистов мира (за исключением двух инопланетян). Возможно, останься в Челси, держал бы уровень и по сей день.
Гость
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