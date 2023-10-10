Эден Азар объявил о завершении карьеры

1696931378

вчера, 12:49

Бельгийский нападающий объявил о завершении карьеры.

Надо уметь слушать и говорить «стоп» в нужный момент. После 16 лет и более 700 сыгранных матчей я решил закончить свою профессиональную футбольную карьеру. Я осуществил свою мечту играть по всей Европе и миру. За свою карьеру я познакомился с прекрасными людьми, менеджерами, тренерами, товарищами по команде. Особенно хочу поблагодарить клубы, в которых я играл: «Лилль», «Челси» и «Реал» Мадрид. Конечно же, хочу поблагодарить сборную Бельгии. Особое спасибо моим родным, друзьям, советникам и людям, которые были со мной в хорошие и плохие периоды жизни. Огромное спасибо вам, мои фанаты, следящие за мной на протяжении всех этих лет, за вашу поддержку в каждой стране, где я играл. Пришло время наслаждаться любимыми и получать новые впечатления. Скоро увидимся вне поля.

С июля 2023 года Азар находился в статусе свободного агента. За свою карьеру он выступал за следующие клубы: «Лилль», «Челси» и «Реал».

32-летний бельгиец является обладателем Кубка Франции, чемпионом Франции, обладателем Кубка английской лиги, обладателем Кубка Англии, двукратным чемпионом Англии, двукратным победителем Лиги Европы, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, двукратным чемпионом Испании, обладателем Суперкубка УЕФА , победителем Клубного чемпионата мира, победителем Лиги чемпионов. Также Азар дважды признавался лучшим игроком «Лилля» и один раз лучшим игроком «Челси» и АПЛ .

За свою клубную карьеру вингер сыграл 623 матча, забил 167 мячей и отдал 157 голевых передач. За сборную Бельгии Азар провёл 126 игр, забил 33 мяча и отдал 36 результативных передач.