Бельгийский нападающий Эден Азар объявил о завершении карьеры.
Надо уметь слушать и говорить «стоп» в нужный момент. После 16 лет и более 700 сыгранных матчей я решил закончить свою профессиональную футбольную карьеру. Я осуществил свою мечту играть по всей Европе и миру. За свою карьеру я познакомился с прекрасными людьми, менеджерами, тренерами, товарищами по команде. Особенно хочу поблагодарить клубы, в которых я играл: «Лилль», «Челси» и «Реал» Мадрид. Конечно же, хочу поблагодарить сборную Бельгии. Особое спасибо моим родным, друзьям, советникам и людям, которые были со мной в хорошие и плохие периоды жизни. Огромное спасибо вам, мои фанаты, следящие за мной на протяжении всех этих лет, за вашу поддержку в каждой стране, где я играл. Пришло время наслаждаться любимыми и получать новые впечатления. Скоро увидимся вне поля.
С июля 2023 года Азар находился в статусе свободного агента. За свою карьеру он выступал за следующие клубы: «Лилль», «Челси» и «Реал».
32-летний бельгиец является обладателем Кубка Франции, чемпионом Франции, обладателем Кубка английской лиги, обладателем Кубка Англии, двукратным чемпионом Англии, двукратным победителем Лиги Европы, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, двукратным чемпионом Испании, обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Клубного чемпионата мира, победителем Лиги чемпионов. Также Азар дважды признавался лучшим игроком «Лилля» и один раз лучшим игроком «Челси» и АПЛ.
За свою клубную карьеру вингер сыграл 623 матча, забил 167 мячей и отдал 157 голевых передач. За сборную Бельгии Азар провёл 126 игр, забил 33 мяча и отдал 36 результативных передач.
Удивительная карьера конечно, с такими данными, всего добиться и сразу всё это обменять на жратву и веселуху, Роналдиньо, Адриано
.Все же настолько талантливые игроки очень редко рождаются.
В период 2014-2019 был в топ-3 лучших футболистов мира (за исключением двух инопланетян). Возможно, останься в Челси, держал бы уровень и по сей день.
Удивительная карьера конечно, с такими данными, всего добиться и сразу всё это обменять на жратву и веселуху, Роналдиньо, Адриано
.Все же настолько талантливые игроки очень редко рождаются.
В период 2014-2019 был в топ-3 лучших футболистов мира (за исключением двух инопланетян). Возможно, останься в Челси, держал бы уровень и по сей день.
Это его жизнь и его личный выбор, возможно и правда надоело всё ему и хочет больше времени проводить с семьей (он всегда был обычным хорошим семьянином, который не любил тусовки и ночную жизнь). Иначе поехал бы дальше в МЛС либо СА получать большие деньги на имени.
В любом случае спасибо за лучшие 7 лет проф.карьеры, которые он отдал именно Челси 🔥 Шатал АПЛ))
Это его жизнь и его личный выбор, возможно и правда надоело всё ему и хочет больше времени проводить с семьей (он всегда был обычным хорошим семьянином, который не любил тусовки и ночную жизнь). Иначе поехал бы дальше в МЛС либо СА получать большие деньги на имени.
В любом случае спасибо за лучшие 7 лет проф.карьеры, которые он отдал именно Челси 🔥 Шатал АПЛ))