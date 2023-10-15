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Турция победила Латвию и обеспечила себе выход на чемпионат Европы

вчера, 23:42
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция4 : 0Логотип футбольный клуб ЛатвияЛатвияМатч завершен

Сборная Турции выиграла у команды Латвии в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 (4:0).

На 58-й минуте поединка счёт открыл Юнус Акгюн. Дженк Тосун на 83-й удвоил преимущество хозяев. Керем Актюркоглу на 87-й сделал счёт более крупным. Тосун на 90+2-й оформил дубль.

Турция занимает 1-е место в группе D, набрав 16 очков. Коллектив пробился на чемпионат Европы. Латвия находится на 5-й позиции, у команды 3 балла.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:27
Отлично! 🇹🇷
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:21
Всё-таки латыши очень долго сопротивлялись...
UncleZack
UncleZack
сегодня в 01:06
Объясните почему Турция вышла на Евро?Если Хорватия и Уэльс выиграют все свои матчи,то у троих команд будет по 16 очков и будут смотреть разницу мячей. Если Уэльс при этом разгромит Турцию, то Хорватия и Уэльс будут выше и по разнице мячей и по личным встречам!!!
Посмотрел на официальном сайте УЕФА,там тоже пишут что вышли но как?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:58
Ожидаемая победа турков над латышами.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:37
С победой и выходом на Чемпионат Европы 2024 сборную Турции и всех болельщиков! Очень рад турков. Надеюсь, что эта сборная сумеет навести шума на том турнире. Был бы ещё больше рад, если б сборная Турции выиграла Чемпионат Европы 2024. Тот факт, что они уже вышли в финальную стадию этого турнира, вызывает восхищение. Успехов и больших побед сборной Турции!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:04
Турки дожали прибалтов. С выходом на Евро!!!
Гость
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