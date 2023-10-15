Турция победила Латвию и обеспечила себе выход на чемпионат Европы

Сборная Турции выиграла у команды Латвии в матче 8-го тура отбора на Евро-2024 (4:0).
На 58-й минуте поединка счёт открыл Юнус Акгюн. Дженк Тосун на 83-й удвоил преимущество хозяев. Керем Актюркоглу на 87-й сделал счёт более крупным. Тосун на 90+2-й оформил дубль.
Турция занимает 1-е место в группе D, набрав 16 очков. Коллектив пробился на чемпионат Европы. Латвия находится на 5-й позиции, у команды 3 балла.
Посмотрел на официальном сайте УЕФА,там тоже пишут что вышли но как?
Посмотрел на официальном сайте УЕФА,там тоже пишут что вышли но как?