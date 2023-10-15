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«БроукБойз» обыграли команду Василия Уткина и вышли в финал Медиалиги

вчера, 22:48

«БроукБойз» одержали победу над «Эгриси» в полуфинале Медиалиги (1:1, 3:2 по буллиталити).

Президентом «Эгриси» является журналист и комментатор Василий Уткин.

На 3-й минуте встречи Илья Мазуров вывел «броуков» вперёд. Михаил Сушилин на 49-й сравнял счёт. В серии буллиталити лучше оказались «БроукБойз».

В финале победители поединка сыграют с «Титаном». Матч пройдёт на «Волгоград-Арене» 22 октября.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:19
"Сейчас сделайте паузу, выдохните, и посмотрите вокруг себя по сторонам. Вот этим людям, которые вас сейчас окружают, вы лично и нужны. Мы нужны сами себе. И нам ничье разрешение не требуется, чтобы здесь быть. И идти дальше. И только эти люди, которые сейчас здесь находятся в этой комнате, которые тебя сейчас окружают, только от них ты можешь дождаться помощи. И ты ее получишь."
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:11
Если так дело и дальше пойдёт - Васе самому придётся встать в ворота...)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:09
Надоть Василия поддержать...)
Хотя.... Вон отряд беларусь-футболистов без малого не грохнул швейцарских банкиров..., поляки еле еле во втором тайме выровнялись с Молдовой, а Уэльс просто деклассирует Хорватию - фаворита букмекерских компьютеров)
Так что...
Гость
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