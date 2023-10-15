«БроукБойз» обыграли команду Василия Уткина и вышли в финал Медиалиги

«БроукБойз» одержали победу над «Эгриси» в полуфинале Медиалиги (1:1, 3:2 по буллиталити).
Президентом «Эгриси» является журналист и комментатор Василий Уткин.
На 3-й минуте встречи Илья Мазуров вывел «броуков» вперёд. Михаил Сушилин на 49-й сравнял счёт. В серии буллиталити лучше оказались «БроукБойз».
В финале победители поединка сыграют с «Титаном». Матч пройдёт на «Волгоград-Арене» 22 октября.
Хотя.... Вон отряд беларусь-футболистов без малого не грохнул швейцарских банкиров..., поляки еле еле во втором тайме выровнялись с Молдовой, а Уэльс просто деклассирует Хорватию - фаворита букмекерских компьютеров)
Так что...
Хотя.... Вон отряд беларусь-футболистов без малого не грохнул швейцарских банкиров..., поляки еле еле во втором тайме выровнялись с Молдовой, а Уэльс просто деклассирует Хорватию - фаворита букмекерских компьютеров)
Так что...