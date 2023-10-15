«БроукБойз» обыграли команду Василия Уткина и вышли в финал Медиалиги

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вчера, 22:48

«БроукБойз» одержали победу над «Эгриси» в полуфинале Медиалиги (1:1, 3:2 по буллиталити).

Президентом «Эгриси» является журналист и комментатор .

На 3-й минуте встречи Илья Мазуров вывел «броуков» вперёд. Михаил Сушилин на 49-й сравнял счёт. В серии буллиталити лучше оказались «БроукБойз».

В финале победители поединка сыграют с «Титаном». Матч пройдёт на «Волгоград-Арене» 22 октября.