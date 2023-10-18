«Ницца» отстранила игрока за публикацию по конфликту Израиля и Палестины

«Ницца» опубликовала заявление по поводу ситуации с защитником Юсефом Аталом.

Игрок попал в скандал после публикации сообщения с видео, на котором проповедник просил Бога послать «чёрный день для евреев». Вскоре он удалил пост и принёс извинения.

«Ницца» понимает, что игрок признал свою ошибку, быстро удалив публикацию и принеся публичные извинения в письменном виде. Тем не менее, учитывая характер опубликованной публикации и её серьёзность, клуб принял решение немедленно принять дисциплинарные меры против игрока, прежде чем будут приняты какие-либо меры со стороны спортивных и юридических органов.

Таким образом, клуб принял решение отстранить Юсефа Атала до дальнейшего уведомления.

Мы хотели бы подчеркнуть, что репутация и единство «Ниццы» являются результатом поведения всех её сотрудников, которое должно соответствовать ценностям, продвигаемым организацией. Как заявила «Ницца» в своём сообщении в прошлую пятницу, она подтверждает свою твёрдую приверженность обеспечению того, чтобы мир преобладал над всеми другими соображениями.