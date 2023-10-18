Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииФранция. Лига 1 2023/2024

«Ницца» отстранила игрока за публикацию по конфликту Израиля и Палестины

вчера, 12:52

«Ницца» опубликовала заявление по поводу ситуации с защитником Юсефом Аталом.

Игрок попал в скандал после публикации сообщения с видео, на котором проповедник просил Бога послать «чёрный день для евреев». Вскоре он удалил пост и принёс извинения.

«Ницца» понимает, что игрок признал свою ошибку, быстро удалив публикацию и принеся публичные извинения в письменном виде. Тем не менее, учитывая характер опубликованной публикации и её серьёзность, клуб принял решение немедленно принять дисциплинарные меры против игрока, прежде чем будут приняты какие-либо меры со стороны спортивных и юридических органов.

Таким образом, клуб принял решение отстранить Юсефа Атала до дальнейшего уведомления.

Мы хотели бы подчеркнуть, что репутация и единство «Ниццы» являются результатом поведения всех её сотрудников, которое должно соответствовать ценностям, продвигаемым организацией. Как заявила «Ницца» в своём сообщении в прошлую пятницу, она подтверждает свою твёрдую приверженность обеспечению того, чтобы мир преобладал над всеми другими соображениями.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Спартаке» отреагировали на информацию про отстранение Соболева
Вчера, 12:11
Начо сможет сыграть против «Барселоны». Его дисквалификация сокращена
16 октября
Наставник сборной Кении сравнил баны кенийского и российского футбола
15 октября
СлухиРоналду могут наказать плетью за нарушение законов Ирана
11 октября
ЦСКА и «Спартак» оштрафованы за нецензурные выражения
11 октября
Ганчаренко оштрафован по итогам матча против «Локомотива»
11 октября
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 