Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииИспания. Примера 2023/2024

Начо сможет сыграть против «Барселоны». Его дисквалификация сокращена

вчера, 16:26

Защитник «Реала» Начо сможет сыграть против «Барселоны».

Испанец получил прямую красную карточку в игре с «Жироной», из-за чего был дисквалифицирован на две игры. «Реал» обжаловал данное решение, а апелляционный комитет удовлетворил ходатайство мадридского клуба. Срок был сокращен до двух матчей.

Таким образом, Начо сможет сыграть против «Барселоны» в матче, который состоится 28 октября.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Наставник сборной Кении сравнил баны кенийского и российского футбола
15 октября
СлухиРоналду могут наказать плетью за нарушение законов Ирана
11 октября
ЦСКА и «Спартак» оштрафованы за нецензурные выражения
11 октября
Ганчаренко оштрафован по итогам матча против «Локомотива»
11 октября
В УЕФА заявили, что вопрос о снятии дисквалификации с России зашёл в тупик
11 октября
ОфициальноТренера французского клуба отстранили после обвинений в расизме
11 октября
Сортировать
Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 19:27
Обычное дело, всё для Мадрида, только чтобы Перес улыбался.
9peb22v89aye
9peb22v89aye
вчера в 19:22
Тем интереснее будет матч!
Hamman
Hamman ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:33
Полный беспредел! Негрейры на них нет...
протон
протон
вчера в 17:22
На примере последних двух лет:
- Левандовского за движения рукой не в сторону(!) судьи отстранили на 3+ матча, смягчений не было как для мадридского Начо.
- Барселона не била в прошлом году очень длинный отрезок пенальти, и не потому что не было эпизодов.
НО!
- Начо за очень грубый фол в ноги, на 2 матча всего лишь
- Винисиус в прошлом году вторую половину сезона жёстко истерил, душил и махался, провоцировал с соперниками — 0 красных ))
shur
shur
вчера в 17:12
...Начо мудрый и опытный игрок к бандерлогам самый раз!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:33
Ну и хорошо . Отличная новость. В игре против Барселоны он точно пригодится. Удачи тебе Реал !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 