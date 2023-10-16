Начо сможет сыграть против «Барселоны». Его дисквалификация сокращена

Защитник «Реала» Начо сможет сыграть против «Барселоны».
Испанец получил прямую красную карточку в игре с «Жироной», из-за чего был дисквалифицирован на две игры. «Реал» обжаловал данное решение, а апелляционный комитет удовлетворил ходатайство мадридского клуба. Срок был сокращен до двух матчей.
Таким образом, Начо сможет сыграть против «Барселоны» в матче, который состоится 28 октября.
- Левандовского за движения рукой не в сторону(!) судьи отстранили на 3+ матча, смягчений не было как для мадридского Начо.
- Барселона не била в прошлом году очень длинный отрезок пенальти, и не потому что не было эпизодов.
НО!
- Начо за очень грубый фол в ноги, на 2 матча всего лишь
- Винисиус в прошлом году вторую половину сезона жёстко истерил, душил и махался, провоцировал с соперниками — 0 красных ))
- Левандовского за движения рукой не в сторону(!) судьи отстранили на 3+ матча, смягчений не было как для мадридского Начо.
- Барселона не била в прошлом году очень длинный отрезок пенальти, и не потому что не было эпизодов.
НО!
- Начо за очень грубый фол в ноги, на 2 матча всего лишь
- Винисиус в прошлом году вторую половину сезона жёстко истерил, душил и махался, провоцировал с соперниками — 0 красных ))