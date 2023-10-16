Начо сможет сыграть против «Барселоны». Его дисквалификация сокращена

1697462801

вчера, 16:26

Защитник «Реала» сможет сыграть против «Барселоны».

Испанец получил прямую красную карточку в игре с «Жироной», из-за чего был дисквалифицирован на две игры. «Реал» обжаловал данное решение, а апелляционный комитет удовлетворил ходатайство мадридского клуба. Срок был сокращен до двух матчей.

Таким образом, Начо сможет сыграть против «Барселоны» в матче, который состоится 28 октября.