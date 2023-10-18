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Бывший арбитр Матеу Лаос может стать президентом RFEF

вчера, 13:36

Новым президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) может стать бывший арбитр Матеу Лаос.

По информации источника, эту кандидатуру одобряют власти испанского футбола. Судья также имеет непубличную поддержку со стороны сильнейших клубов страны, арбитров, ФИФА, Ла Лиги, Высшего спортивного совета и глав некоторых футбольных федераций Испании.

Экс-рефери пока не комментировал информацию, но известно о его намерениях пересмотреть модель арбитража, структуру и независимость, что очень нравится клубам.

Летом Лаос завершил судейскую карьеру. В сентябре пост президента RFEF покинул Луис Рубиалес.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:38
Если он гей, то можно.. Хе..
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:50
Матео целовать не будет - больше всего Лаосу нравится он сам..)
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:44
если все поддерживают, пусть работает
Гость
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