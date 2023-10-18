Бывший арбитр Матеу Лаос может стать президентом RFEF

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вчера, 13:36

Новым президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) может стать бывший арбитр .

По информации источника, эту кандидатуру одобряют власти испанского футбола. Судья также имеет непубличную поддержку со стороны сильнейших клубов страны, арбитров, ФИФА , Ла Лиги, Высшего спортивного совета и глав некоторых футбольных федераций Испании.

Экс-рефери пока не комментировал информацию, но известно о его намерениях пересмотреть модель арбитража, структуру и независимость, что очень нравится клубам.

Летом Лаос завершил судейскую карьеру. В сентябре пост президента RFEF покинул Луис Рубиалес.