Срна стал исполняющим обязанности главного тренера «Шахтёра»

Главным тренером «Шахтёра» временно стал спортивный директор клуба Дарио Срна. Об этом сообщила пресс-служба «оранжево-чёрных».
Ранее «Шахтёр» объявил о расторжении контракта с нидерландским специалистом Патриком ван Левеном.
Главным тренером «Шахтёра» временно стал спортивный директор клуба Дарио Срна. Об этом сообщила пресс-служба «оранжево-чёрных».
Ранее «Шахтёр» объявил о расторжении контракта с нидерландским специалистом Патриком ван Левеном.
Этот Патрик предательски кинул Зарю ради Шахтера, года не прошло. А сейчас из Шахтера попросили, карма пришла. А Срна-давний патриот донецкого клуба. С 2003 года по 2018,339 игр за Шахтер,33 гола. Но он временно тренер. сейчас нового будут искать.
Этот Патрик предательски кинул Зарю ради Шахтера, года не прошло. А сейчас из Шахтера попросили, карма пришла. А Срна-давний патриот донецкого клуба. С 2003 года по 2018,339 игр за Шахтер,33 гола. Но он временно тренер. сейчас нового будут искать.
Не знаю, как проявит себя Срна в качестве ГТ, но сомнения, и большие- имеются... Много лет, еще с 1978г., симпатизирую я Шахтеру, со славных времен незабываемого В.Старухина!!! Стараюсь быть в курсе всех событий связанных с Шахтером. Во многом и поэтому, я так ратовал, и болею за Мудрика!!!
Не знаю, как проявит себя Срна в качестве ГТ, но сомнения, и большие- имеются... Много лет, еще с 1978г., симпатизирую я Шахтеру, со славных времен незабываемого В.Старухина!!! Стараюсь быть в курсе всех событий связанных с Шахтером. Во многом и поэтому, я так ратовал, и болею за Мудрика!!!