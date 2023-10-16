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Срна стал исполняющим обязанности главного тренера «Шахтёра»

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22t59cysdrdh
22t59cysdrdh
вчера в 21:19
Посмотрим какой из него тренер получится
Capral
Capral
вчера в 20:49
Если кому интересно, расскажу историю связанную с выступлением Срнa в Шахтере. Так вот, Срна, действительно очень много лет играл за Шахту, верой и правдой служил клубу, капитанил много лет. Но вот, лет 6-7 назад, руководство не продлило с ним соглашение и Срна покинул Шахту. А через некоторое время появилось его интервью, где он поливает грязью руководство Шахты, и рассказывает самые потаенные тайны клуба, о которых никто не знал. Столько ужасного наговорил, что поверить, в то, что это говорит Срна- было невозможно!!! Не знаю, как ему удалось вернуться в клуб, после всего, но уже несколько лет, он в структуре Шахтера. Кроме того, еще играя за Шахтер, в сети появилось видео, где Дарио, в клубном автобусе, последними словами оскорбляет футболистов киевского Динамо... На мой взгляд- это недопустимо!!! Это позвалительно фанатам, но не футболисту уровня и популярности Д.Срна!!! Всем известна непримиримая вражда между киевским Динамо и Шахтером, но есть грань, за которую переходить нельзя.

Не знаю, как проявит себя Срна в качестве ГТ, но сомнения, и большие- имеются... Много лет, еще с 1978г., симпатизирую я Шахтеру, со славных времен незабываемого В.Старухина!!! Стараюсь быть в курсе всех событий связанных с Шахтером. Во многом и поэтому, я так ратовал, и болею за Мудрика!!!
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:33
Наверно.
Приветище Ваня!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋✊✊✊✊✊✊✊
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:27
А у него хоть есть лицензия, позволяющая быть Главным тренером команды?
Capral
Capral
вчера в 19:24
Протон, если не знаешь ничего про Срну- лучше не пиши.
Срна действительно много лет капитанил в Шахте. Но вот пару лет назад, когда ушел из Шахты, столько 62а вылил на бывший клуб, что прочитав всё это, даже не сразу поверил, что это написал Срна...
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:15
Шахтёр с не пойми какого города, уж точно не Донецкий.... И фамилия подходящая сегодняшним реалиям...
ariec93
ariec93 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:13
339 это чисто игры чемпионата, а всего матчей 537
Capral
Capral
вчера в 19:10
Срна никогда не работал тренером. Что за хрень?!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:05
"Гурник" из Лемберга мне лично мало интересен.Пусть там руководит хоть диавол.
протон
протон
вчера в 18:37
Шахтар так то на дне, щас ещё и в лаву улетят)
Этот Патрик предательски кинул Зарю ради Шахтера, года не прошло. А сейчас из Шахтера попросили, карма пришла. А Срна-давний патриот донецкого клуба. С 2003 года по 2018,339 игр за Шахтер,33 гола. Но он временно тренер. сейчас нового будут искать.
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:25
Не особо слежу за этим клубом, но Новому тренеру пожелаю удачи.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:24
Глубоко по барабану.
Гость
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