Агент Родриго отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Зенит»

Агент Десио Берман, представляющий интересы полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, прокомментировал возможный переход игрока в один из европейских клубов.
Также СМИ ранее сообщали, что бразильцем интересуется «Зенит», который готов приобрести его.
Трансфер Родриго в «Зенит»? Пока без комментариев. Ничего конкретного нет. Он интересен многим клубам.
И зачем он Зениту ???
Тем более за некоего Педро Коринтиансу уже уплочено....когда он в 3-й класс ходил....
И зачем он Зениту ???
Тем более за некоего Педро Коринтиансу уже уплочено....когда он в 3-й класс ходил....