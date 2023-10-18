Агент Родриго отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Зенит»

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вчера, 14:28

Агент Десио Берман, представляющий интересы полузащитника «Сан-Паулу» , прокомментировал возможный переход игрока в один из европейских клубов.

Также СМИ ранее сообщали, что бразильцем интересуется «Зенит», который готов приобрести его.