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Агент Родриго отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в «Зенит»

вчера, 14:28

Агент Десио Берман, представляющий интересы полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, прокомментировал возможный переход игрока в один из европейских клубов.

Также СМИ ранее сообщали, что бразильцем интересуется «Зенит», который готов приобрести его.

Трансфер Родриго в «Зенит»? Пока без комментариев. Ничего конкретного нет. Он интересен многим клубам.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:43, ред.
Если ты бразилец...тебе 23 года...и твоя цена для европейцев 7 млн - то значит ты едва попадаешь по катящемуся мячу 2 раза из 10-ти....

И зачем он Зениту ???

Тем более за некоего Педро Коринтиансу уже уплочено....когда он в 3-й класс ходил....
Гость
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