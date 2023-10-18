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Спортивный комплекс «Спартака» в Сокольниках реконструируют

вчера, 16:43

Мэр Москвы Сергей Собянин и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов посетили спортивную базу академии «Спартака» имени Ф.Ф. Черенкова в Сокольниках и обсудили проект её развития.

В концепцию реконструкции спорткомплекса «красно-белых» войдёт строительство футбольного стадиона 110 на 72 метра с трибунами для 7,5 тысячи зрителей, крытого манежа с полем 105 на 68 метров и трибунами на 500 зрителей, ещё одного поля 60 на 40 метров, тренажёрного и игрового залов, семи открытых полей размером 105 на 68 метров и четырёх теннисных кортов.

Помимо этого в планах предусмотрено возведение сопутствующей инфраструктуры.

После реконструкции спорткомплекс будет рассчитан на 1500 посещений в сутки, в том числе тренироваться смогут до 500 человек. Он станет тренировочной базой для команд «Спартака» и учащихся Московской футбольной академии. В свободное от тренировок спортсменов время комплекс будет открыт для всех желающих.

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Ironigor
Ironigor
вчера в 16:48
Ну вот и ладненько . Хорошее дело затеяли .
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