Новый стадион «Торпедо» будет готов к концу 2025 года

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о ходе строительства нового стадиона.
Работа по строительству стадиона идёт. Есть работы видимые, которые сверху, скажем так, когда нагоняются много людей. А есть этап, который называется подземным, идут работы, укрепления всех коммуникаций, чтобы всё это не обвалилось. Это всё идёт, двигается по плану. Болельщики ждут, когда придут много рабочих, будет большая стройка, в ближайшее время все придут, тогда все будут видеть, что приехали краны. Но для этого нужно сначала сделать чашу. По срокам ничего не изменилось — конец 2025 года, как и было.
Напомним, 9 августа 2022 года власти города Москвы выдали «Торпедо» разрешение на строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова на юге столицы. Будущий стадион будет вмещать более 15 000. Также отмечается, что арена будет напоминать по форме шестерёнку, которая изображена на эмблеме клуба.