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Новый стадион «Торпедо» будет готов к концу 2025 года

вчера, 12:13

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о ходе строительства нового стадиона.

Работа по строительству стадиона идёт. Есть работы видимые, которые сверху, скажем так, когда нагоняются много людей. А есть этап, который называется подземным, идут работы, укрепления всех коммуникаций, чтобы всё это не обвалилось. Это всё идёт, двигается по плану. Болельщики ждут, когда придут много рабочих, будет большая стройка, в ближайшее время все придут, тогда все будут видеть, что приехали краны. Но для этого нужно сначала сделать чашу. По срокам ничего не изменилось — конец 2025 года, как и было.

Напомним, 9 августа 2022 года власти города Москвы выдали «Торпедо» разрешение на строительство центральной арены спортивного комплекса имени Эдуарда Стрельцова на юге столицы. Будущий стадион будет вмещать более 15 000. Также отмечается, что арена будет напоминать по форме шестерёнку, которая изображена на эмблеме клуба.

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Торпедо М
Источник: tass.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:48
пусть будет, пусть
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:29
Завода нет, зрителей нет, команды нет, "Лужники" простаивают, другие московские арены используются раз в две недели, а стадион для "Торпедо" будет. Да ещё в виде шестерёнки. Ура, товарищи, верной дорогой идёте.
Omanga
Omanga
вчера в 12:50
Зачем Москве столько стадионов, где на футбол почти никто не ходит?
ОПС
ОПС
вчера в 12:43
Зрителей немного. Стадион обещает стать уютным. Но впереди еще больше двух лет строительства.
ДСА
ДСА
вчера в 12:36
Ещё годик можно и в ФНЛ поиграть.
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