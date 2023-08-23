Новый стадион «Торпедо» будет готов к концу 2025 года

Президент «Торпедо» Ярослав Савин рассказал о ходе строительства нового стадиона.

Работа по строительству стадиона идёт. Есть работы видимые, которые сверху, скажем так, когда нагоняются много людей. А есть этап, который называется подземным, идут работы, укрепления всех коммуникаций, чтобы всё это не обвалилось. Это всё идёт, двигается по плану. Болельщики ждут, когда придут много рабочих, будет большая стройка, в ближайшее время все придут, тогда все будут видеть, что приехали краны. Но для этого нужно сначала сделать чашу. По срокам ничего не изменилось — конец 2025 года, как и было.