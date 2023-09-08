В «Рубине» анонсировали реконструкцию клубной базы

1694173544

вчера, 14:45

Президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин анонсировал строительство новых объектов футбольной инфраструктуры.

У нас серьёзные планы и мы будем строить новые спортивные сооружения, будем строить манеж и сделаем хороший подготовительный центр для воспитания футболистов, которые будут играть в основной команде «Рубина», в ведущих клубах России и, если будет возможность, и в клубах мирового уровня.

Клубная академия «Рубина» была основана в 1976 году. Она является одной из крупнейших в России. В академии занимаются около 400 детей по руководством 40 тренеров. В распоряжении юных футболистов пять искусственных полей.