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В «Рубине» анонсировали реконструкцию клубной базы

вчера, 14:45

Президент правления АНО ФК «Рубин» Марат Сафиуллин анонсировал строительство новых объектов футбольной инфраструктуры.

У нас серьёзные планы и мы будем строить новые спортивные сооружения, будем строить манеж и сделаем хороший подготовительный центр для воспитания футболистов, которые будут играть в основной команде «Рубина», в ведущих клубах России и, если будет возможность, и в клубах мирового уровня.

Клубная академия «Рубина» была основана в 1976 году. Она является одной из крупнейших в России. В академии занимаются около 400 детей по руководством 40 тренеров. В распоряжении юных футболистов пять искусственных полей.

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Рубин
Источник: ФК «Рубин»
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Михаил VII
Михаил VII
вчера в 16:58
Фамилии игроков ,воспитанников Рубина ,заигравших на высших уровнях ?!!!
Гость
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