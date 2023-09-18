В «Спартаке» рассказали о планах улучшения и строительства инфраструктуры

Генеральный директор «Спартака» рассказал о планах обновления спортивной инфраструктуры.

В Сокольниках планируется серьёзная модернизация базы — там останется академия, мы станем улучшать качество инфраструктуры, увеличим количество полей.

Будем модернизировать манеж в Сокольниках, будем строить манеж в Тушино. У нас обширные планы. По времени — это серьёзный значимый проект, горизонт — 2-3 года.

Есть ли новости по возможности возобновления проекта «Спартак-2»? Официального решения не принято, но мы по-прежнему рассматриваем такую возможность.