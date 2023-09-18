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ГлавнаяНовостиИнфраструктураРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Спартаке» рассказали о планах улучшения и строительства инфраструктуры

вчера, 15:41

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о планах обновления спортивной инфраструктуры.

В Сокольниках планируется серьёзная модернизация базы — там останется академия, мы станем улучшать качество инфраструктуры, увеличим количество полей.

Будем модернизировать манеж в Сокольниках, будем строить манеж в Тушино. У нас обширные планы. По времени — это серьёзный значимый проект, горизонт — 2-3 года.

Есть ли новости по возможности возобновления проекта «Спартак-2»? Официального решения не принято, но мы по-прежнему рассматриваем такую возможность.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:12, ред.
Нужно второе поле...выдвижное...
Как показывает практика это помогает чемпионить....
Даже если им не пользоваться...
YVG
YVG
вчера в 17:54
Как только в спартаке начинается улучшение, он почему-то на десятом месте.
Omanga
Omanga
вчера в 17:44
Вся инфраструктура спартака сводится в пилению народных средств.
протон
протон
вчера в 16:47
Ещё бы давно запланированную раздвижную крышу стадиона сделали тогда цены бы не было! Комфортно было бы и игрокам и болельщикам в холодное время года ходить на футбол и поддерживать любимую команду!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:30
Встречают то по одёжке конечно, а проводят то все равно по уму.
ja6mxjzsdntp
ja6mxjzsdntp
вчера в 15:51
Инфраструктуру для них всё улучшают,а они играют всё хуже и хуже
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