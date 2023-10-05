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Матчи ЧМ-2030 примут 18 стадионов

вчера, 11:36

Матчи чемпионата мира 2030 года, который состоится в шести странах, примут 18 стадионов.

Три стартовые игры пройдут в Южной Америке — по одному матчу в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Наибольшее количество стадионов для проведения чемпионата мира будет задействовано в Испании — 11. В Португалии матчи ЧМ пройдут на трех стадионах, а в Марокко будет задействован один стадион (это вызвало недовольство местной федерации).

Сообщается, что матчи ЧМ-2030 точно примут следующие испанские стадионы: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид), «Цивитас Метрополитано» (Мадрид), «Камп Ноу» (Барселона) и «Ла Картуха» (Севилья).

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Все комментарии
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 18:50
Финал должен проходить на Камп Ноу.
Nazi
Nazi
вчера в 17:47
А им летать охота..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:30
Тот кто решил планомерно не спеша сделать из некогда большого "Праздника Футбола" не весть что - добился успеха...

Интересна следующая стадия...
Луна...Антарктида..???
Храневец
Храневец
вчера в 15:37
Нам уже по барабану .Мы чужие на этом празднике жизни !!!!!!
lotsman
lotsman
вчера в 12:43
Слишком большой разброс по миру. Болельщикам будет очень неудобно. Теряется ощущение футбольного праздника.
112910415
112910415
вчера в 12:43
всё это слишком непривычно
и оттого крайне сомнительно
DraKoshka
DraKoshka
вчера в 12:25
А как же Месталья (((
shlomo
shlomo
вчера в 11:47
А нужно ли такой разброс по странам ... точно будут какие ни будь ляпы.
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:43
География ЧМ всё больше и больше расширяется.
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