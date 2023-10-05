Матчи ЧМ-2030 примут 18 стадионов

Матчи чемпионата мира 2030 года, который состоится в шести странах, примут 18 стадионов.
Три стартовые игры пройдут в Южной Америке — по одному матчу в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Наибольшее количество стадионов для проведения чемпионата мира будет задействовано в Испании — 11. В Португалии матчи ЧМ пройдут на трех стадионах, а в Марокко будет задействован один стадион (это вызвало недовольство местной федерации).
Сообщается, что матчи ЧМ-2030 точно примут следующие испанские стадионы: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид), «Цивитас Метрополитано» (Мадрид), «Камп Ноу» (Барселона) и «Ла Картуха» (Севилья).
Интересна следующая стадия...
Луна...Антарктида..???
Интересна следующая стадия...
Луна...Антарктида..???
и оттого крайне сомнительно
и оттого крайне сомнительно