Матчи ЧМ-2030 примут 18 стадионов

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вчера, 11:36

Матчи чемпионата мира 2030 года, который состоится в шести странах, примут 18 стадионов.

Три стартовые игры пройдут в Южной Америке — по одному матчу в Уругвае, Аргентине и Парагвае. Наибольшее количество стадионов для проведения чемпионата мира будет задействовано в Испании — 11. В Португалии матчи ЧМ пройдут на трех стадионах, а в Марокко будет задействован один стадион (это вызвало недовольство местной федерации).