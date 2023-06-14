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В нынешнем году разработают документацию по капремонту «Донбасс-Арены»

вчера, 18:01

Проектно-сметную документацию по капитальному ремонту стадиона «Донбасс-Арена» разработают в 2023 году. Об этом сообщили в руководстве ДНР.

В 2023 году за счет средств региона-шефа (Москвы) планируется разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту спортивного комплекса «Донбасс-Арена», после этого будут приниматься решения по источнику финансирования, сроках ремонтно-восстановительных работ.

«Донбасс-Арена» имеет множественные повреждения вследствие продолжающихся неподалеку военных действий. После восстановления комплекс сможет стать универсальным культурным и деловым центром региона.

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