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РФС оборудует манеж «Енисея» для работы VAR на стыковую игру с клубом РПЛ

вчера, 20:44

РФС ведет работу по оборудованию манежа «Енисея» системой VAR.

Красноярский клуб проведёт домашний матч в манеже, если попадет в стыковые игры. На этой неделе РФС осуществил техническое обследование стадиона и приступил к перевозке части оборудования из Москвы и Жигулёвска, где ранее установили сервер VAR из-за участия «Акрона» в поединках Пути регионов Кубка России.

Телевизионный правообладатель полагает, что качество трансляции будет ниже, чем стандартная съёмка встреч Премьер-Лиги, поскольку в манеже оборудована лишь одна удалённая от поля трибуна. Остальные камеры будут установлены вплотную к полю. Укрупнённое изображение и нечёткость из-за возможности оператора не успеть за действиями футболистов можно снизить качество картинки. Некоторые эпизоды с нарушениями правил также могут оказаться недоступными для телезрителя из-за того, что футболисты имеют возможность перекрыть место действия, пробегая мимо камеры.

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Енисей
Источник: championat.com
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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 08:26
За счёт манежа Енисей может получить преимущество. Не совсем справедливо. А со стадионом что? Как же они лицензироваться будут в случае успеха?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:55, ред.
Все команды РПЛ будут болеть за соперника "Енисея". Переться в такую даль...
Сп62
Сп62
вчера в 21:31
Всё-таки лучше, чем ничего.
Гость
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