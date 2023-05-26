РФС оборудует манеж «Енисея» для работы VAR на стыковую игру с клубом РПЛ

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вчера, 20:44

РФС ведет работу по оборудованию манежа «Енисея» системой VAR .

Красноярский клуб проведёт домашний матч в манеже, если попадет в стыковые игры. На этой неделе РФС осуществил техническое обследование стадиона и приступил к перевозке части оборудования из Москвы и Жигулёвска, где ранее установили сервер VAR из-за участия «Акрона» в поединках Пути регионов Кубка России.

Телевизионный правообладатель полагает, что качество трансляции будет ниже, чем стандартная съёмка встреч Премьер-Лиги, поскольку в манеже оборудована лишь одна удалённая от поля трибуна. Остальные камеры будут установлены вплотную к полю. Укрупнённое изображение и нечёткость из-за возможности оператора не успеть за действиями футболистов можно снизить качество картинки. Некоторые эпизоды с нарушениями правил также могут оказаться недоступными для телезрителя из-за того, что футболисты имеют возможность перекрыть место действия, пробегая мимо камеры.