Шейх отказался от покупки МЮ за 8 миллиардов долларов. Клуб может достаться британцу

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вчера, 20:30

Глейзеры продадут часть акций «дьяволов».

Покупателей отпугивала неадекватность продавцов

Братья Глейзеры просили за МЮ около 8 миллиардов долларов, когда независимая компания оценила клуб в 3,5 миллиарда. Покупатели предлагали около 6,3 миллиарда долларов, невероятно щедрое предложение, но Глейзеры отказали и британскому миллиардеру Рэтклиффу из нефтехимической отрасли, и катарскому шейху Джассиму. Королевская семья устала от многомесячного процесса. Непонятно, как в Великобритании в ближайшее время будут реагировать на представителей арабских стран, шейхи вышли из переговоров.

Рэтклифф по-прежнему готов на полный выкуп МЮ , но Глейзеры выставят на продажу лишь 25 % акций. Соберется совет директоров, которому надо проголосовать. Но участники процесса, хотя подписали много бумаг о неразглашении и коммерческой тайне, всё растрепали. Глейзеры согласны отдать четверть МЮ британскому миллиардеру. Американцы считают, что успешный клуб будет стоить больше, во время смуты, проблем с фанатами, тренером и футболистами отказались от полной продажи.

Одновременно Рэтклиффу предложат взять на себя всю ответственность. У МЮ появится свой Федун. Его можно будет бить за неудачи, а вот успехи, если будут, братья Глейзеры попросят отправить денежным переводом во Флориду. Хитро устроились. По процессу продажи, который был запущен в день прощания с Роналду в прошлом году, было понятно, что американцы водили всех за нос. Они понимали, что никто не даст 8 миллиардов долларов за МЮ .

Приход Рэтклиффа не гарантирует футбольные кубки

Шейху Джассиму клуб был нужен полностью, планировал раздать долги, вкладывать деньги в инфраструктуру, но Рэтклифф его переиграл, когда предложил Глейзерам выкупить половину акций, оставив Авраама и Джоэля совладельцами, то есть людьми, которые смогут получать дивиденды. Рэтклифф этим разозлил мелких держателей акций, они понимали, что на бирже ценные бумаги упадут, если не будет понятно, кто в МЮ главный.

Грозились подать в суд на миллиардера, Глейзеры занервничали. Шейх развернулся и ушел, а британец согласится на 25 % акций. В договоре укажут право миллиардера плавно увеличить долю акций до контрольного пакета. За четверть МЮ предлагают 1,3 миллиарда фунтов. Значит, весь клуб покупатель оценил в 5,2 миллиарда фунтов, то есть в 6 миллиардов евро. Перебили сумму, которую коалиция во главе с Боэли заплатила за «Челси».

Но почему МЮ не продали шейху, который предлагал 1,7 миллиарда долларов только на трансферы, реконструкцию стадиона, тренировочного центра и различные гражданские проекты для Манчестера? Всё просто. Хотя Джассим сразу давал больше денег, они предназначались не братьям Глейзерам, а клубу. Американцев не интересует будущее МЮ . Рэтклифф готов выкупать акции частями, но в сумме больше отдать самим владельцам.

За два десятилетия Глейзеры успешно уничтожили МЮ

А тен Хаг им помогает на поле. Глейзеры забрали клуб благодаря льготным кредитам, а не личным деньгам. Раскрутили проект на бирже в Нью-Йорке. В МЮ к американцам и их покойному отцу относились с недоверием, а потом перешли к ненависти. Но Глейзерам плевать, как их называют фанаты. Братья живут во Флориде, это очень старые и упрямые люди.

Хотя купили клуб за 790 миллионов фунтов, хотят получить намного больше. А главная беда в том, что Глейзеры привыкли принимать решения без учета мнения профессионалов. В совете правления МЮ двенадцать человек и ещё три директора, но все они бесполезные, когда надо спасать футбольную составляющую. В руках двух стариков почти вся власть, и они ею не хотели делиться.

Рэтклифф заведет в МЮ друга Дэйва Брейлсфорда, который опекает «Ниццу», другой клуб миллиардера. Спортивный директор «дьяволов» Мерто ничего не решал, а теперь его могут убрать. А вот с тен Хагом будущий совладелец неплохо общался. Рэтклифф может выплатить завышенную сумму за акции и отдать три четверти доходов Глейзерам, чтобы получить власть в спортивном секторе.

Вот кто сказал, что американцы его не обманут? У самого Рэтклиффа за спиной корпорация, которую тоже интересуют доходы, а не победы. 70-летний Джим возглавляет империю из 194 бизнесов в 29 странах мира с 26 000 сотрудников. Его состояние около 11,3 миллиардов фунтов, но сэр Рэтклифф не аналог шейхов, у которых деньги для футбольных клубов из суверенных фондов.

Частичная продажа не решает ни одну из проблем МЮ

У Рэтклиффа нет свободных средств, чтобы заводить капитал в МЮ без оглядки. Впрочем, Джим может прятать реальные масштабы состояния. Некоторые аудиторы считают, что у него активов на 30 миллиардов фунтов. В детстве Рэтклифф любил МЮ , рос в Манчестере до переезда. Был инженером, а теперь его продукция у вас дома, ведь это пластик, ткани и фармацевтика.

Другие гранды АПЛ рады, что Глейзеры согласились пустить в клуб ещё одного деда, а не молодого шейха с вагонами денег. Боялись конкуренции. Также озвучат теорию, что американские евреи Глейзеры отказались продавать МЮ арабу Джассиму из-за войны в Израиле. Катар отказался выдавать людей из ХАМАС, которые прячутся в стране, где прошел ЧМ -2022.

Но Глейзеры не похожи на принципиальных людей. Надеялись, что покупатели сойдут с ума от ожидания и устроят аукцион. Но шейх не поднял ставку до 8 млрд долларов, а Рэтклифф согласился на 25 %, позже попросит контрольный пакет. Зато политики довольны, что не нужно объяснять британцам, зачем МЮ продали арабам.

Проблемой клуба остаются долги, а Рэтклифф не закроет их, речь о 725 млн фунтов. К слову, Глейзеры выплатили себе 165 миллионов фунтов дивидендов. Рэтклифф не даст денег на трансферы, не бросится перестраивать «Олд Траффорд». Но щедро заплатит лично Глейзерам. Старики хотят власти и денег, а у молодых из-за этого веселая, но не очень счастливая жизнь.