В РФС высказались по поводу контракта Карпина со сборной России

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вчера, 09:57

Генеральный секретарь РФС заявил, что в организации доверяют главному тренеру сборной России .

Наш президент (Александр Дюков) неоднократно говорил, что у нас есть доверие к главному тренеру, мы удовлетворены его работой, он делает большую работу в сложных условиях. Думаю, что пока не время поднимать вопрос продления контракта. Мы надеемся, что ситуация будет меняться, в том числе исходя из этого будем определяться, но у нас в любом случае долгосрочные отношения с Валерием Георгиевичем.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Его контракт заканчивается летом 2024 года. При нём национальная команда провела 15 матчей (8 побед, 6 ничьих и 1 поражение).

Ранее 54-летний специалист прокомментировал свои слова о том, что он не держится за место в сборной.