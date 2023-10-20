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В РФС высказались по поводу контракта Карпина со сборной России

вчера, 09:57

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в организации доверяют главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

Наш президент (Александр Дюков) неоднократно говорил, что у нас есть доверие к главному тренеру, мы удовлетворены его работой, он делает большую работу в сложных условиях. Думаю, что пока не время поднимать вопрос продления контракта. Мы надеемся, что ситуация будет меняться, в том числе исходя из этого будем определяться, но у нас в любом случае долгосрочные отношения с Валерием Георгиевичем.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Его контракт заканчивается летом 2024 года. При нём национальная команда провела 15 матчей (8 побед, 6 ничьих и 1 поражение).

Ранее 54-летний специалист прокомментировал свои слова о том, что он не держится за место в сборной.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 15:40, ред.
Они удовлетворены работой Карпина потому, что больше никто на эту должность не претендует. Быть тренером команды, которая не играет официальных игр, а довольствуется только товарняками и то только с теми, кто согласится играть, не каждый захочет. Нет никакого интереса, кроме как поддерживать команду в мало мальски игровом тонусе.
trtu99
trtu99
вчера в 14:25
Нужно внимательно читать комментарии Валерия Георгиевича, он говорил, что если закончит работу с Ростовом и не будет предложений от сборной, то но со спокойной совестью уедет из России на родину и будет воспитывать своих детей и любить (усиленно) жену (молоденькую:)). А чтобы видеть изменения и его работу в сборной нужно разбираться в футболе и вникать в стратегию как главного тренера, так и футбольных чиновников. На мой взгляд все делается правильно и пока у нас бан нужно строить новую сборную и иметь в голове схемы сборной на 2-3 состава. Респект Валерию Георгиевичу!!!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:07, ред.
"Он делает большую работу в сложных условиях". Без комментариев. Я думаю, что этот титанический труд В.Г. выполняет в облегчённом режиме, на своё усмотрение, без предоставления в РФС планов подготовки сборной к таким судьбоносным матчам, что являлось в своё время обязательным условием для работы в сборной.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:04
В чем сложность работы Карпина?
У него нет ответственности - на за результат, ни за слова.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:36
Хорошо Карпину. Деньги капают, сборная под санкциями, работа халявная. В любой момент под рукой Ростов для прикрытия. Да и тыл хороший, стеной за него. Мечта, а не работа. Всем бы так. Без результата, но в бюджет).
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 12:36
Вот это "Мы, Страна" не надо. Повествуйте от себя.
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 11:14, ред.
Дело в том, что сборная не лучше тренера. И за какие идеалы играет сборная России?

Сборная СССР побеждала на ЧЕ и ОИ!!! В стране развивался спорт был стимул к росту. А главное- были Идеалы!!! Сейчас, к огромному сожалению, ничего из прошлого не осталось...

Карпин как тренер- никогда не был героем моего романа. Но, чисто по-человечески могу его понять. Трудно работать в команде- у которой нет будущего...
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:56
Пока нет серьезных поводов снимать его
wnbjjbv9b56f
wnbjjbv9b56f
вчера в 10:24
Пора Карпуше на выход
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:18
У парня 5 детей....ничего предосудительного в подработках не вижу....
Будет 6 - сместит Семака....с повышением ЧТС (часовой тарифной ставки)...

Удачи Карпину и процветания !!!
Всегда импонировало его отдельное непохожее на всех мнение и отсутствие в речи шаблонных дежурных фраз....
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:18
в условиях блокировки хороший результат
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:16
Сборная сейчас как не странно нужна прежде всего ,чиновникам РФС - она создаёт иллюзию их кипучий деятельности со всеми вытекающими для них преференциями , а Валерий Георгиевич при всей его жестокости неудобных вопросов, им не задаёт - видно на данном этапе всех всё устраивает.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 10:13
Вы удовлетворены такой работой? Неожиданно. Чего-то МЫ, СТРАНА, не удовлетворены работой сборной и тренера, ответственного за организацию работы сборной. Теперь у меня больше вопросов к РФС, чем к Карпину. Диверсанты, поставили заведомо ничтожество у руля и довольны.

P.S. Карпин в сборной ничтожество, а Карпин в клубе довольно неплох, временами. Не путать эти две сущности
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:09
Зачем продлевать? Он просто так деньги получает, можно и без тренера и ниче не изменится
erpwekb238bm
erpwekb238bm
вчера в 10:02
Наверно там всех всё устраивает, чиновники свою линию гнут
Гость
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