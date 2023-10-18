РФС продолжает работу с УЕФА по допуску сборных России U17 к турнирам .

Генеральный секретарь РФС сообщил о том, что организация продолжает работу с УЕФА по допуску юношеских сборных России (до 17 лет) к международным соревнованиям.

О сроках [принятия решения] можно только догадываться. Но давайте определимся, что УЕФА принял решение о допуске наших юниоров и поручил администрации найти возможность претворить его в жизнь, и отмены этого решения не было. То, что вопрос не был рассмотрен на последнем исполкоме, не значит, что решение было отменено. Работа с УЕФА продолжается, она сложная, непростая, но мы её продолжаем.