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РФС продолжает работу с УЕФА по допуску сборных России U17 к турнирам

вчера, 09:59

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил о том, что организация продолжает работу с УЕФА по допуску юношеских сборных России (до 17 лет) к международным соревнованиям.

О сроках [принятия решения] можно только догадываться. Но давайте определимся, что УЕФА принял решение о допуске наших юниоров и поручил администрации найти возможность претворить его в жизнь, и отмены этого решения не было. То, что вопрос не был рассмотрен на последнем исполкоме, не значит, что решение было отменено. Работа с УЕФА продолжается, она сложная, непростая, но мы её продолжаем.

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Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 11:01
Не понимаю... уже был прецедент с молодежкой. Зачем биться головой о стену....
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:30
РФС продолжает работу с УЕФА по допуску сборных России U17 к турнирам .
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:19
Упорные...Живы воспоминания о "эффективных" командировках в Швейцарию и прочие "страны-партнёры",тяжело от этого отказаться!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:08
Контора пишет... Дали от ворот поворот, а всё продолжаем унижаться. Это как в школе ученик получил двойку и начал клянчить у учительницы трояк. И так жалко выглядит при этом, что становится противно, что ты сидишь с ним за одной партой.
Гость
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