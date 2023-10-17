РФС и Федерация футбола Кении обсудили дальнейшее сотрудничество

Генеральный секретарь РФС сообщил, о чём был диалог с кенийскими коллегами.

Обсуждали с кенийцами в том числе и ответную игру. Говорили про потенциал матчей в Москве и в Найроби. Обсуждали сотрудничество в детско-юношеском футболе.