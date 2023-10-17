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РФС и Федерация футбола Кении обсудили дальнейшее сотрудничество

вчера, 14:13

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, о чём был диалог с кенийскими коллегами.

Обсуждали с кенийцами в том числе и ответную игру. Говорили про потенциал матчей в Москве и в Найроби. Обсуждали сотрудничество в детско-юношеском футболе.

Коллегам интересен доступ к российскому рынку, который, по их мнению, достаточно сложен, потому что имеет высокий уровень футбола. Но мы постараемся организовать контакты с нашими коллегами из РПЛ, с клубами.

Напомним, вчера сборные России и Кении провели товарищеский матч.

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вчера в 14:17
Теперь у нас с кенийцами есть уверенность в завтрашнем дне! Оно обязательно будет, завтрашнее дно
Гость
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