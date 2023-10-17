РФС и Федерация футбола Кении обсудили дальнейшее сотрудничество

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, о чём был диалог с кенийскими коллегами.
Обсуждали с кенийцами в том числе и ответную игру. Говорили про потенциал матчей в Москве и в Найроби. Обсуждали сотрудничество в детско-юношеском футболе.
Коллегам интересен доступ к российскому рынку, который, по их мнению, достаточно сложен, потому что имеет высокий уровень футбола. Но мы постараемся организовать контакты с нашими коллегами из РПЛ, с клубами.
Напомним, вчера сборные России и Кении провели товарищеский матч.