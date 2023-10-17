В РФС рассматривают возможность создания второй сборной России

Член исполкома РФС заявил о необходимости создания второй сборной России по футболу.

Уже говорил с руководителями РФС и сборной, предлагал создать вторую национальную команду, в которой игровое время получали бы ближайшие претенденты на включение в главный состав. Более того, если иметь первую, вторую, молодежную сборные плюс команду легионеров РПЛ , не выступающих за свои страны, а таких у нас много, это отчасти решит проблему спаррингов. Устроить крепкий турнир с финансовой поддержкой, почему нет? Лучшие игроки страны, зрители, все кандидаты на виду и все играют. Да еще на таких стадионах, возможно, куда сборная редко выбирается, благо арен полно. А уж по части организации РФС не подкачает, сомнений нет. Сейчас же в сборную вызывают по 50 человек, а играть им не с кем. Вторая команда в такой ситуации была бы быть правильным решением.