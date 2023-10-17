В РФС рассматривают возможность создания второй сборной России

Член исполкома РФС Михаил Гершкович заявил о необходимости создания второй сборной России по футболу.
Уже говорил с руководителями РФС и сборной, предлагал создать вторую национальную команду, в которой игровое время получали бы ближайшие претенденты на включение в главный состав. Более того, если иметь первую, вторую, молодежную сборные плюс команду легионеров РПЛ, не выступающих за свои страны, а таких у нас много, это отчасти решит проблему спаррингов. Устроить крепкий турнир с финансовой поддержкой, почему нет? Лучшие игроки страны, зрители, все кандидаты на виду и все играют. Да еще на таких стадионах, возможно, куда сборная редко выбирается, благо арен полно. А уж по части организации РФС не подкачает, сомнений нет. Сейчас же в сборную вызывают по 50 человек, а играть им не с кем. Вторая команда в такой ситуации была бы быть правильным решением.
Начинаешь в напряге читать вдумчиво текст и оба-на:
" Устроить крепкий турнир с финансовой поддержкой..."
Выдохнул - отлегло, нашёл...
И сразу мысли назойливым роем мух прилетели на мою письменную желчь:
- А смотрел ли дядя Миша вчерась игру с Кенией?
- А финансирование второй сборной на чьи плечи ляжет?
- А не потребует ли отдел в РФС, работающий с УЕФА расширения ? (а там душ пятнадцать сидит в поте лица ищут первой сборной по пол года спарринг партнера для товарняка...
- А клубы возражать не будут отпуская подающих надежды...)???
- И т.д.
Начинаешь в напряге читать вдумчиво текст и оба-на:
" Устроить крепкий турнир с финансовой поддержкой..."
Выдохнул - отлегло, нашёл...
И сразу мысли назойливым роем мух прилетели на мою письменную желчь:
- А смотрел ли дядя Миша вчерась игру с Кенией?
- А финансирование второй сборной на чьи плечи ляжет?
- А не потребует ли отдел в РФС, работающий с УЕФА расширения ? (а там душ пятнадцать сидит в поте лица ищут первой сборной по пол года спарринг партнера для товарняка...
- А клубы возражать не будут отпуская подающих надежды...)???
- И т.д.