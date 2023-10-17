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В РФС рассматривают возможность создания второй сборной России

вчера, 18:13

Член исполкома РФС Михаил Гершкович заявил о необходимости создания второй сборной России по футболу.

Уже говорил с руководителями РФС и сборной, предлагал создать вторую национальную команду, в которой игровое время получали бы ближайшие претенденты на включение в главный состав. Более того, если иметь первую, вторую, молодежную сборные плюс команду легионеров РПЛ, не выступающих за свои страны, а таких у нас много, это отчасти решит проблему спаррингов. Устроить крепкий турнир с финансовой поддержкой, почему нет? Лучшие игроки страны, зрители, все кандидаты на виду и все играют. Да еще на таких стадионах, возможно, куда сборная редко выбирается, благо арен полно. А уж по части организации РФС не подкачает, сомнений нет. Сейчас же в сборную вызывают по 50 человек, а играть им не с кем. Вторая команда в такой ситуации была бы быть правильным решением.

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:38
Товарищ который придумал этот бред еще и премию получит
Сергей Зz
Сергей Зz
вчера в 21:25
И назвать этот турнир Кубок первого анала. Ну самим не смешно? В первой сборной с неохотой играют, потому что никакой мотивации! Ну кому нужны эти матчи? Ради чего они? А, понял, проявить себя во второй сборной, чтобы попасть в первую... Чтобы сыграть со второй
particular
particular
вчера в 21:09
Миша, типа, обосновал...
Хотя, любой Вася без труда наковыряет в два раза больше негативных моментов от этой затеи... Ну, члену виднее...
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 20:57
В скором будущем.
Сборная России Девять 0:0 Сборная России Двенадцать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:44, ред.
Долой безработицу...
А.Мостовой гл.тренер 16-й сборной....
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:35
Криминальный авторитет Валерка Эстонский возглавит,по совместительству???
Верг
Верг
вчера в 20:31
Смысла от первой сборной нет, но можно отмыть бабки у спонсора на второй
Futurista
Futurista
вчера в 20:17, ред.
А что?)...создадим сборных больше чем на западе гендеров...так сказать "наш ответ Чемберлену" или как его там сейчас зовут)...
gkjs6w3ytaua
gkjs6w3ytaua
вчера в 19:52
На одну нехватает,они вторую создают
pomor45
pomor45
вчера в 19:47
Создать не первую и вторую, а две равных и пусть мутузят друг друга.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 19:44
К счастью, мы с вами к этому зрелищу не будем иметь никакого отношения. Если им так захочется, пусть внедряют в жизнь свои "новаторские" идеи, однако надеюсь, что остальные члены исполкома РФС люди здравомыслящие. В отличие от г-на Гершковича.
adekvat
adekvat ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 19:44
Это для начала, дальше можно еще штуки четыре сборных создать, и проводить свой чемпионат евразии, я думаю у них это в планах. Маразм крепчал....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:39
Стыдно не за команду Карпина ( к этому стыду мы потихоньку привыкаем ), а за таких, как Гершкович, деятелей, которые, как сказал В.В.Маяковский, "прозаседались" в РФС и выдают "на гора" бредовые идеи, нисколько их не стесняясь. Впрочем, про РФС поэт мог и не говорить.
ТерSpark
ТерSpark ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:33
Уважаемый Юрий,поверь наши будут показывать ленивый футбол,перекатывая мяч друг другу один тайм,второй проиграют минут 10-15 и остальное время ходить по полю. Лучше не надо такого счастья.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 19:31
Пипец,он понял что сказал? Какая вторая команда? Сперва соберите высококлассными игроками первую сборную,а играть можно и с африканцами,узбеками и другими. Такое ощущение что в РФС сидят одни менеджеры,дали им команду чтоб болельщики могли обсудить что нибудь,что нету. Это про нашу сборную.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:24, ред.
Эдуард Григорьевич, дорогой, а где вы увидели "полтора десятка добротных игроков" ? Огласите, пожалуйста весь список. Лично я троих даже не вижу.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:23
Создадут вторую сборную Рооссии и будут играть друг с другом по кругу ведь все остальные отказываются с ней играть)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:21
И сразу двумя сборными напасть на Кению!!!)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:09
Я только "за", и вот по какой причине. Не надо будет искать по всему миру спарринг-партнёров, унижаться перед ними с просьбой о встрече, оплачивать им проезд, проживание и экскурсии по Красной площади, в Мавзолей и ГУМ (ЦУМ)...
А наши тут, рядышком, только свистни и быстро прискачут, сплошная экономия. Жёнам и подругам не надо суетиться, собирать их в дорогу и печь пирожки с капустой. Утром уехали на матч, вечером вернулись, даже соскучиться не успеешь.
А главное - позора меньше. Сыграли с кенийцами вничью, в результате шум по всему миру, все обсуждают, критикуют, пять полос в газетах... Когда же у себя междусобойчики устроим, никто и внимания не обратит. Пусть, мол, играют русские в дыр - дыр, чтобы только не мешали и глаза не мозолили.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:06
Идиотизм чистейшей воды ! Первая-то никому не нужна .
Hoahin
Hoahin
вчера в 19:01
Ну и бред... И эти люди сидят в исполкоме РФС...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:53
Вот прочтёшь заголовок статьи и сразу как у зайца уши колом встают - где же думаешь спрятан "золотой самородок" из-за которого весь сыр-бор начинается...?
Начинаешь в напряге читать вдумчиво текст и оба-на:
" Устроить крепкий турнир с финансовой поддержкой..."
Выдохнул - отлегло, нашёл...
И сразу мысли назойливым роем мух прилетели на мою письменную желчь:
- А смотрел ли дядя Миша вчерась игру с Кенией?
- А финансирование второй сборной на чьи плечи ляжет?
- А не потребует ли отдел в РФС, работающий с УЕФА расширения ? (а там душ пятнадцать сидит в поте лица ищут первой сборной по пол года спарринг партнера для товарняка...
- А клубы возражать не будут отпуская подающих надежды...)???
- И т.д.
Юра Киселев
Юра Киселев
вчера в 18:47
А есть первая???)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:43
Вторая сборная была бы хороша при множестве высококлассных игроков. В первой сборной таких игроков по пальцам одной руки можно посчитать. Какая вторая? Хоть в первую наскребите полтора десятка добротных игроков. Стыдно смотреть на игру команды Карпина.
протон
протон
вчера в 18:34
Для первой соперников с трудом находим, а вторая с кем играть будет? Не время для этого.
Уже была же вторая сборная с Фурсенко. И что? И как? Какие результаты?
Или так: первой сборной нет, пусть хотя бы вторая будет?
nubom
nubom
вчера в 18:29
Да надо шире смотреть: проведем первенство Европы среди российских сборных в два круга по швейцарской системе на полях соперников с выбыванием после первой ничьи…...
7stars2
7stars2
вчера в 18:26
Они на одну сборную не могут состав нормальный собрать... Куда второй?
Capral
Capral
вчера в 18:26, ред.
Очень Уважаю и помню Мишу, как замечательного футболиста Торпедо и Динамо, но его предложения не понимаю. Первой сборной играть не с кем, а тут ещё и вторая... Зачем? Создавать ещё одну пародию на футбол? Не понимаю...
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:23
У нас первая то сборная играет так себе, а они еще вторую хотят.
lotsman
lotsman
вчера в 18:22
Создать четыре сборных и устраивать турниры между ними. У нас столько первоклассных игроков, что они не вмещаются в одну сборную, тесновато, одни мастера высокого класса. а вот создадим четыре сборных, все будут играть. повышать мастерство и не будет нам равных. Вот тренеров бы найти,подходящих.
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