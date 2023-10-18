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ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Объявлена дата очередного заседания исполкома РФС

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alexamit
alexamit
вчера в 21:57
А они,что объявят о самороспуске никчёмной конторы?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:46
Здравствуйте.

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:46
Там наверно не повесть, а Роман целый, если отложили публикацию на поздний срок).
shlomo
shlomo
вчера в 15:38
Для меня как, для болельщика это новость наверное оЧЧень важна...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:38
Ну, всё, теперь спать не буду, буду ждать...
Гость
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