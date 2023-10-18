Объявлена дата очередного заседания исполкома РФС

Исполком РФС соберётся 26 октября. Мероприятие пройдёт в Москве в Доме футбола и начнётся в 12:00.
Проект повестки заседания будет опубликован позднее.
Исполком РФС соберётся 26 октября. Мероприятие пройдёт в Москве в Доме футбола и начнётся в 12:00.
Проект повестки заседания будет опубликован позднее.
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