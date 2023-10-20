Саудовская Аравия имеет шансы принять женский чемпионат мира 2035

Саудовская Аравия претендует на проведение женского чемпионата мира в 2035 году.
Об этом сообщила технический директор женской сборной Саудовской Аравии Моника Стааб.
Эта страна претендует и на мужской мундиаль 2034 года.
Саудовская Аравия претендует на проведение женского чемпионата мира в 2035 году.
Об этом сообщила технический директор женской сборной Саудовской Аравии Моника Стааб.
Эта страна претендует и на мужской мундиаль 2034 года.
https://youtu.be/JhqPuy7DOZ8?feature=shared
Под стать духу времени.
Под стать духу времени.
Правда они не выставят свою команду.
Правда они не выставят свою команду.