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Саудовская Аравия имеет шансы принять женский чемпионат мира 2035

вчера, 21:16

Саудовская Аравия претендует на проведение женского чемпионата мира в 2035 году.

Об этом сообщила технический директор женской сборной Саудовской Аравии Моника Стааб.

Эта страна претендует и на мужской мундиаль 2034 года.

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Перевод с bbc.com Фото: Сайт france24.com
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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 09:04
Авейру :
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 07:43
Какой сюр...
Под стать духу времени.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:21
Могут оба соревнования отдать, вот смеху будет.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:57
Лучше поручить им чемпионат ЛГБТ.
Правда они не выставят свою команду.
протон
протон
вчера в 22:38
Звучит как начало анекдота
Гость
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