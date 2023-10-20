Саудовская Аравия имеет шансы принять женский чемпионат мира 2035

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вчера, 21:16

Саудовская Аравия претендует на проведение женского чемпионата мира в 2035 году.

Об этом сообщила технический директор женской сборной Саудовской Аравии Моника Стааб.

Эта страна претендует и на мужской мундиаль 2034 года.