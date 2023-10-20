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Президент «Наполи»: «В сборной должны быть игроки не старше 22 лет»

вчера, 17:27

Глава «Наполи» Аурелио Де Лаурентис полагает, что за сборную должны выступать только молодые игроки.

С 2013 года по сегодняшний день мы получили около 4 миллионов евро компенсаций за участие наших футболистов в матчах сборных, хотя каждый раз туда приглашают более 10 наших игроков. Это не очень хорошо.

Я думаю, что 32-летние не должны выступать за национальную команду – впрочем, как и 28-летние! Сейчас есть футболисты, которые являются мастерами уже в 18 лет. Но если не давать им играть, то как они станут чемпионами? Зачем нужны сборные U19 и U21, если на них не обращают особого внимания? Эти матчи никак не повышают их значимость. Нужна одна сборная, за которую выступали бы молодые футболисты – не старше 22 лет.

Клуб должен принимать решение, отправлять или не отправлять вызванного игрока в сборную. Нужна возможность отказаться, если это, к примеру, контрольная встреча.

Если я купил футболиста за 50 миллионов евро, а он возвращается из сборной с повреждением, то клубу должны компенсировать каждый день за весь период, в течение которого он не сможет играть. Вспомните Неймара.

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Все комментарии
Tex
Tex ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 00:17, ред.
если бы все после 70 уходили на пенсию - мир был бы лучше и безопасней.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 23:17
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 23:00
    Странно это звучит из уст президента солидного клуба.
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 21:59
    Кто дал слово полоумным? Он что, продвигает категорию U22 сразу после упоминания U19 и U21?? А всем остальным сразу пенсию давать?? Он понимает что "мастерам в 18" свойственно стареть?? А 25-30 как раз пик формы футболистов???
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 21:29
    Президент "Наполи" видимо забыл историю сборной Италии...
    А может и вообще не знает её? Вряд ли бы стала сборная Италии
    чемпионом мира в 1982 году если бы в ней не играли игроки старше 22 лет.
    Героям этого ЧМ: Паоло Росси было тогда - 25, Дино Зоффу - 40 лет.
    Тажутин Артур
    Тажутин Артур
    вчера в 21:18
    Все правильно, а тренером сборной должен быть папа Карло.
    nubom
    nubom
    вчера в 20:20
    Счастливые люди. Нам бы их проблемы...
    liverpool-today
    liverpool-today
    вчера в 20:18
    Старичок явно попутал олимпийскую сборную с основной. Если игрок талантище, то его и в 17 заберут во взрослую
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 19:33
    Это речь бизнесмена, тут больше добавить нечего
    Про патриотизм ему можно рассказать, но толку не будет
    протон
    протон
    вчера в 18:45
    Иногда полезно почитать такое вот ради повышения собственной самооценки, что подобные бредни может рассказывать президент так или иначе большого европейского футбольного клуба.
    Laziale_Brest_BY
    Laziale_Brest_BY ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 18:43
    хых, если бы это от старости было))) кто следит за итальянским футболом знает, что Лаурентис с рождения кюутый))
    adekvat
    adekvat
    вчера в 18:41
    А президентами клубов должны быть люди у которых в фамилии нет приставки Де, и им не должно быть больше 16 лет.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 18:09
    Аурелио в своём репертуаре. Но почему бы не пойти дальше в своей мысли? Например, людей старше 70 лет можно в принципе не слушать, потому что в этом возрасте уже довольно сильно прогрессирует деменция.

    Печётся только о себе, поскольку не хочет, чтобы игроки его команды пострадали в своих сборных, но в 22 года очень немногие раскрываются. Роналду во сколько лет забил свой первый мяч в Лиге чемпионов? Или кем был Хави в 22-а года?

    Сначала ван Гал, теперь Де Лаурентис. Зачем мучить себя на пенсии? Ловите рыбку, собирайте грибы и нянчитесь с внуками.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:04, ред.
    Дайте Де Лаурентесу возглавить сборную а не клуб - и он будет петь ровно наоборот.....

    До этого момента как то все уживались и приходили к консенсусу....не смотря на свои задачи и интересы у "сборников" и "клубников"....

    А этот "революцию" затеял...
    Вноси тогда в контракт своим 50-тимиллионным игрокам условие при котором они не будут играть за национальную команду.....только много ли их у тебя будет...с такими ограничениями...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 17:59
    У деда крыша потекла, так бывает...
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 17:56
    Сказано очень шизануто, но идея ясна и вполне вменяема
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 17:52
    Игроки должны быть всех возрастов,лиш бы был достоин!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 17:52
    А я по наивности своей думал, что в сборной должны быть лучшие...)
    Гость
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