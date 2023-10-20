Президент «Наполи»: «В сборной должны быть игроки не старше 22 лет»

Глава «Наполи» полагает, что за сборную должны выступать только молодые игроки.

С 2013 года по сегодняшний день мы получили около 4 миллионов евро компенсаций за участие наших футболистов в матчах сборных, хотя каждый раз туда приглашают более 10 наших игроков. Это не очень хорошо.

Я думаю, что 32-летние не должны выступать за национальную команду – впрочем, как и 28-летние! Сейчас есть футболисты, которые являются мастерами уже в 18 лет. Но если не давать им играть, то как они станут чемпионами? Зачем нужны сборные U19 и U21, если на них не обращают особого внимания? Эти матчи никак не повышают их значимость. Нужна одна сборная, за которую выступали бы молодые футболисты – не старше 22 лет.

Клуб должен принимать решение, отправлять или не отправлять вызванного игрока в сборную. Нужна возможность отказаться, если это, к примеру, контрольная встреча.

Если я купил футболиста за 50 миллионов евро, а он возвращается из сборной с повреждением, то клубу должны компенсировать каждый день за весь период, в течение которого он не сможет играть. Вспомните Неймара.