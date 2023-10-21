Агент Нестора: «Игрок заинтересован в переезде в Россию»

Андре Кьюри, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, заявил о готовности футболиста продолжить карьеру в России.
Трансфер Нестора в РПЛ зимой возможен. Мы будет рассматривать предложения. Игрок заинтересован в переезде в Россию.
Андре Кьюри, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, заявил о готовности футболиста продолжить карьеру в России.
Трансфер Нестора в РПЛ зимой возможен. Мы будет рассматривать предложения. Игрок заинтересован в переезде в Россию.
Может это Абаскалю нужен игрок не опаздывающий на тренировки ??..)))
Может это Абаскалю нужен игрок не опаздывающий на тренировки ??..)))