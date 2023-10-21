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Агент Нестора: «Игрок заинтересован в переезде в Россию»

вчера, 15:25

Андре Кьюри, агент полузащитника «Сан-Паулу» Родриго Нестора, заявил о готовности футболиста продолжить карьеру в России.

Трансфер Нестора в РПЛ зимой возможен. Мы будет рассматривать предложения. Игрок заинтересован в переезде в Россию.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:47, ред.
В Зените полузащитников на 3 команды....
Может это Абаскалю нужен игрок не опаздывающий на тренировки ??..)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:04
Агент же не может прямо сказать : Игрок едет в Питер, срочно нужны деньги и много", А вместо этого какую то вату жует
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:57, ред.
Вроде не плохой молодой игрок , а кто кроме Зенита сможет его заинтересовать 💰 💰 💰 !?!))
Гость
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