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«Спартак» отказался бесплатно подписывать бывшего игрока «Эвертона»

вчера, 11:15

Полузащитник Том Дэвис летом мог перейти в «Спартак».

По данным источника, под закрытие трансферного окна «красно-белым» предложили подписать 25-летнего хавбека, который являлся свободным агентом после окончания контракта с «Эвертоном», однако московский клуб ответил отказом.

Сам Дэвис был готов перейти в «Спартак» при соответствующих финансовых условиях. По итогу полузащитник оказался в «Шеффилде».

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:25
Прочитал заголовок про то как Спартак отказался бесплатно подписывать игрока (видать Спартак встал позу, негоже мол бесплатно, готовы только платить ради откатов) и сразу вспомнил анекдот про чукчу.

Чукчу предупредили, что московские таксисты — жулики. Приехал чукча в Москву, проехался на такси. Ему водитель говорит:
— С вас — три двадцать пять.
Чукча думает:
— Чукча не дурак, чукчу не обманешь.
И начинает отсчитывать: раз — двадцать пять, два — двадцать пять, три — двадцать пять.
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:29
Отказались от бесплатного опорника из АПЛ?
Как это вообще понимать? Ведь Дэвис гораздо более высокого уровня игрок,
чем тот же Зобнин или Умяров. Просто уму непостижимо.
Видимо селекционная служба Спартака такая же неадекватная,
как и Абаскаль, от которого нужно избавляться любым путём.
Чем быстрее - тем лучше.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 13:24
Если возьмут Юрана , то нам совсем капец . Слабоват он для нас . С Черчесовым ещё может что-то получится ,но вот с Юраном очень сомнительно . Сезон, другой можно будет вычеркнуть с ним . Пари НН это одно , а Спартак - это другое . Черчесов хоть что-то выигрывал за последние лет 5 .Два чемпионства с Легией , Кубок , два золота с Ференцварошем . А в плане Юрана сразу вспоминается Кононов , у которого что-то там получалось с Краснодаром . В остальном полностью согласен .
galem72
galem72
вчера в 13:10
АПЛ'овский свободный центральный универсал был послан на*** из рпл. Улыбнуло...
Как говорится, свежо предание, а верится с трудом! Тем более вброс произведён скрепным утиным "метарейтингом", у которого поставлена задача ни в чём не уступать зарубежным спортивным таблоидам и раскручивать "бурную трансферную жизнь" в рпл с иностранным, в частности европейским, товаром, как будто бы ничего не произошло.
Что-то мне подсказывает, что было всё наоборот. Спартак обратился к агенту игрока по поводу подписания его свободного клиента, а те их послали куда подальше, т.к. договорились с другим клубом АПЛ, Шеффилдом.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 12:52
Полузащиту в центре ВСЮ менять надо. Зажравшегося Зобнина. Никакого костолома Умярова. Литвинова. Забившего на все и всех Мозеса. С натяжкой Пруцева можно оставить да Мартинса. Но опорник и центр нап-вот главные цели зимой и тут надо уже Рыжего убирать брать Юрана и уже под него покупать. Как то так..
pomor45
pomor45 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:43
Не забыли, а отвергли. Это был бесплатный сыр в мышеловке.
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:41
Соответствующие для игрока оказались несоответствующими для клуба. Зачем журналистам эти недомолвки?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:35
Странновато, он бы явно лишним не был в клубе
Сп62
Сп62
вчера в 12:14
Сказали "А", а про "Б" забыли.
shlomo
shlomo
вчера в 12:03
Ну и что теперь эту тему мусолить....не договорились и ладушки.
Futurista
Futurista
вчера в 11:24
Видимо "соответствующие финансовые условия" не устроили Спартак...
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