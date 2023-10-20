Полузащитник Том Дэвис летом мог перейти в «Спартак».
По данным источника, под закрытие трансферного окна «красно-белым» предложили подписать 25-летнего хавбека, который являлся свободным агентом после окончания контракта с «Эвертоном», однако московский клуб ответил отказом.
Сам Дэвис был готов перейти в «Спартак» при соответствующих финансовых условиях. По итогу полузащитник оказался в «Шеффилде».
Как говорится, свежо предание, а верится с трудом! Тем более вброс произведён скрепным утиным "метарейтингом", у которого поставлена задача ни в чём не уступать зарубежным спортивным таблоидам и раскручивать "бурную трансферную жизнь" в рпл с иностранным, в частности европейским, товаром, как будто бы ничего не произошло.
Что-то мне подсказывает, что было всё наоборот. Спартак обратился к агенту игрока по поводу подписания его свободного клиента, а те их послали куда подальше, т.к. договорились с другим клубом АПЛ, Шеффилдом.
Как говорится, свежо предание, а верится с трудом! Тем более вброс произведён скрепным утиным "метарейтингом", у которого поставлена задача ни в чём не уступать зарубежным спортивным таблоидам и раскручивать "бурную трансферную жизнь" в рпл с иностранным, в частности европейским, товаром, как будто бы ничего не произошло.
Что-то мне подсказывает, что было всё наоборот. Спартак обратился к агенту игрока по поводу подписания его свободного клиента, а те их послали куда подальше, т.к. договорились с другим клубом АПЛ, Шеффилдом.
Чукчу предупредили, что московские таксисты — жулики. Приехал чукча в Москву, проехался на такси. Ему водитель говорит:
— С вас — три двадцать пять.
Чукча думает:
— Чукча не дурак, чукчу не обманешь.
И начинает отсчитывать: раз — двадцать пять, два — двадцать пять, три — двадцать пять.
Чукчу предупредили, что московские таксисты — жулики. Приехал чукча в Москву, проехался на такси. Ему водитель говорит:
— С вас — три двадцать пять.
Чукча думает:
— Чукча не дурак, чукчу не обманешь.
И начинает отсчитывать: раз — двадцать пять, два — двадцать пять, три — двадцать пять.