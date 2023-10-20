«Спартак» отказался бесплатно подписывать бывшего игрока «Эвертона»

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вчера, 11:15

Полузащитник летом мог перейти в «Спартак».

По данным источника, под закрытие трансферного окна «красно-белым» предложили подписать 25-летнего хавбека, который являлся свободным агентом после окончания контракта с «Эвертоном», однако московский клуб ответил отказом.

Сам Дэвис был готов перейти в «Спартак» при соответствующих финансовых условиях. По итогу полузащитник оказался в «Шеффилде».