Юран рассказал, почему Глушаков ушёл из «Пари НН»

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вчера, 12:18

Главный тренер «Пари НН» рассказал, почему ныне полузащитник костромского «Спартака» в июле ушёл из нижегородского клуба.

Мы нормально расстались. Но футболист с каждым годом не молодеет. А у Дениса было запредельное желание играть постоянно, и я понимал, что с этим могут возникнуть проблемы. В результате нашли взаимопонимание и расстались. Глушаков — большой профессионал и, когда выходил на поле, всегда старался по максимуму.

Напомним, Денис выступал за «Пари НН» с февраля по июль 2023 года. Сейчас 36-летний полузащитник играет во Второй лиге. На его счету 4 матча и голевая передача.

Ранее Юран поддержал выбор полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна в пользу сборной Армении.