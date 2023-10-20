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Юран рассказал, почему Глушаков ушёл из «Пари НН»

вчера, 12:18

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, почему ныне полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков в июле ушёл из нижегородского клуба.

Мы нормально расстались. Но футболист с каждым годом не молодеет. А у Дениса было запредельное желание играть постоянно, и я понимал, что с этим могут возникнуть проблемы. В результате нашли взаимопонимание и расстались. Глушаков — большой профессионал и, когда выходил на поле, всегда старался по максимуму.

Напомним, Денис выступал за «Пари НН» с февраля по июль 2023 года. Сейчас 36-летний полузащитник играет во Второй лиге. На его счету 4 матча и голевая передача.

Ранее Юран поддержал выбор полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна в пользу сборной Армении.

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pomor45
pomor45 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 17:53, ред.
Какие лишние? Денег много не бывает.
shur
shur
вчера в 14:34
...они все там "большие профессионалы" только играть никто не умеет!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:09
Глушаков не нужен был клубу, просто появились лишние деньги.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:07
Просто Глушаков подумал о том, что он главный в команде.
Futurista
Futurista
вчера в 12:47
pomor45
pomor45
вчера в 12:45
Старость - не радость. Старался по максимуму, который для Юрана был минимумом.
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