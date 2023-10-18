«Зенит» определился с трансферной целью

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вчера, 15:27

«Зенит» планирует усилиться полузащитником «Крыльев Советов» . «Сине-бело-голубые» сделают предложение по аргентинцу в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что «Крылья Советов» не продадут игрока дешевле чем за 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Гарре провёл 12 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи. Его контракт с самарским клубом истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего аргентинца в 5 миллионов евро.