«Зенит» определился с трансферной целью

«Зенит» планирует усилиться полузащитником «Крыльев Советов» Бенхамином Гарре. «Сине-бело-голубые» сделают предложение по аргентинцу в зимнее трансферное окно.
Сообщается, что «Крылья Советов» не продадут игрока дешевле чем за 5 миллионов евро.
В текущем сезоне Гарре провёл 12 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи. Его контракт с самарским клубом истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего аргентинца в 5 миллионов евро.
https://youtu.be/xthA_hplM94?feature=shared
Наверное у Зенита и Московских клубов есть статья в Бюджете на сезон - "Покупка игроков у Крыльев Советов"
Одно удивительно....
Зачем постоянно платить за коврижки...не проще ли самим научиться печь хлеб....
Наверное у Зенита и Московских клубов есть статья в Бюджете на сезон - "Покупка игроков у Крыльев Советов"
Одно удивительно....
Зачем постоянно платить за коврижки...не проще ли самим научиться печь хлеб....