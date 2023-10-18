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«Зенит» определился с трансферной целью

вчера, 15:27

«Зенит» планирует усилиться полузащитником «Крыльев Советов» Бенхамином Гарре. «Сине-бело-голубые» сделают предложение по аргентинцу в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что «Крылья Советов» не продадут игрока дешевле чем за 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Гарре провёл 12 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи. Его контракт с самарским клубом истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего аргентинца в 5 миллионов евро.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 21:12
Не общипают, а заключат взаимовыгодную сделку. Никто КС рук не выламывает.
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:10
Многие могут печь хлеб, но немногие делают это. Абсолютное большинство предпочитают покупать его в магазине. Возможно КС превращаются в такой магазин по примеру Аякса. Зенит в этом магазине предпочтительный покупатель, вследствие его высокой покупательской способности.
memphis
memphis
вчера в 20:09
Задолбали... Будет как Моло и прочие наши парни, Коваленко тот же
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
вчера в 18:12
В старый лимит, или в новый 11+0 на поле и 20+5 россиян в заявке. В старый уже не укладывается, но т.к. у Газпрома все схвачено, то вопрос решаемый.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:03
во что превращается Зенит? ужас просто стыд и позор
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:40
Знвчит, в лимит укладывается.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:24
Для Газпрома пять миллионов это не та сумма о которой можно беспокоиться, зато нужного игрока получат и конкурента ослабят.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:22
Как это зачем?)...

LevaSamara
LevaSamara
вчера в 16:21
Шансы высокие. Но сам он в Европы хочет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:52
А вопрос лимита Газпром не волнует?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:36, ред.
Самарский конвейер по-прежнему работает без перебоев....

Наверное у Зенита и Московских клубов есть статья в Бюджете на сезон - "Покупка игроков у Крыльев Советов"

Одно удивительно....
Зачем постоянно платить за коврижки...не проще ли самим научиться печь хлеб....
Вещий
Вещий
вчера в 15:30
Для Зенита это не деньги, а игрок хороший.... и даже немного жаль Самарцев. Опять их зимой общипают.
Гость
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