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Сильянов считает, что «Локомотив» потерял два очка в игре с «Динамо»

вчера, 09:33
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов считает, что «красно-зелёные» потеряли два очка в игре против «Динамо».

У нас были хорошие моменты для гола: крестовина, удар Баринова на последних минутах, у Дзюбы момент был.

После двенадцати туров «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ.

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Все комментарии
asraeil
asraeil
вчера в 10:44
Счет на табло.... а кто потерял или приобрел каждый сам решает.
Catenaccio_888
Catenaccio_888
вчера в 10:28
Сам Сильянов при этом мог сделать так, что ЛОКО не получил бы даже и одного очка в этом матче.
Capral
Capral
вчера в 10:13
Посмотрел игру в записи. По игре, Локо смотрелся интереснее, агрессивнее и мобильнее, чем соперник. Более того, понравился рисунок игры команды, её стиль! Признаться, не ожидал от Галактионова! По моментам, тоже, хозяева полностью переиграли Динамо. Нарушение на Дзюбе было, но не пенальти.

Динамо? Очень невнятная игра, бессистемная и неорганизованная. Не могу понять, что Личка строит... Состав исполнителей очень приличный, но игра оставляет много вопросов. Сейчас, Динамо- команда без лица. Правда, и времени мало прошло для строительства боеспособной команды. Подождем...
ОПС
ОПС
вчера в 09:36
Мало ли кто и что считает. Счет матча на табло и сам матч уже в истории.
Гость
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