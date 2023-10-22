Сильянов считает, что «Локомотив» потерял два очка в игре с «Динамо»

Защитник «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов считает, что «красно-зелёные» потеряли два очка в игре против «Динамо».
У нас были хорошие моменты для гола: крестовина, удар Баринова на последних минутах, у Дзюбы момент был.
После двенадцати туров «Локомотив» занимает 3-е место в таблице РПЛ.
Динамо? Очень невнятная игра, бессистемная и неорганизованная. Не могу понять, что Личка строит... Состав исполнителей очень приличный, но игра оставляет много вопросов. Сейчас, Динамо- команда без лица. Правда, и времени мало прошло для строительства боеспособной команды. Подождем...
Динамо? Очень невнятная игра, бессистемная и неорганизованная. Не могу понять, что Личка строит... Состав исполнителей очень приличный, но игра оставляет много вопросов. Сейчас, Динамо- команда без лица. Правда, и времени мало прошло для строительства боеспособной команды. Подождем...