Сильянов считает, что «Локомотив» потерял два очка в игре с «Динамо»

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вчера, 09:33

Защитник «Локомотива» и сборной России считает, что «красно-зелёные» потеряли два очка в игре против «Динамо».

У нас были хорошие моменты для гола: крестовина, удар Баринова на последних минутах, у Дзюбы момент был.