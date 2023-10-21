Губернатор Приморского края ответил на вопрос о развитии местного футбола

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал комментарий на тему возможного возвращения местного футбола на уровень РПЛ .

Мы пока занимаемся этим. У нас есть команда «Динамо» Владивосток во Второй лиге. Команда хорошая. Команда, которая отыгрывает. Будут результаты у ребят — будут подниматься. Со временем все будет.