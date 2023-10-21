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Губернатор Приморского края ответил на вопрос о развитии местного футбола

вчера, 08:33

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал комментарий на тему возможного возвращения местного футбола на уровень РПЛ.

Мы пока занимаемся этим. У нас есть команда «Динамо» Владивосток во Второй лиге. Команда хорошая. Команда, которая отыгрывает. Будут результаты у ребят — будут подниматься. Со временем все будет.

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Источник: iz.ru
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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 09:40
Не удивлюсь, что все команды РПЛ скидываются губернатору Приморского края, чтобы у них не было команд уровня РПЛ.
Шутка конечно, но команда уровня РПЛ это прежде всего проблемы для самой команды Владивостока.
Если к примеру условные Спартак, Зенит или Балтика раз в год, ну с учётом кубка может пару раз будут путешествовать через всю страну, то команде из Владика придётся жить в воздухе весь сезон.
Ну и траты конечно очень большие, так, что не вариант.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:27
Самим тяжело будет развиваться и прогрессировать...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:03
Значит придется ждать с моря погоды.
Гость
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