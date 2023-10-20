Тренеры будущего. Уже сейчас они идут к вершине

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вчера, 09:54

Специалисты, к которым приковано всеобщее внимание.

Большинство элитных клубов стремятся найти перспективного главного тренера, но почти всякий раз, когда появляется вакансия, чаще всего они выбирают специалистов, которым далеко за 40 или 50 лет. Это распространено по всей Европе. Вспомним Карло Анчелотти, Жозе Моуриньо, Макса Аллегри, да даже кажущихся молодыми Маурисио Почеттино, Диего Симеоне, Эрика тен Хага и так далее. Когда возникает вакансия, сразу же в прессе муссируются одни и те же имена. Все идет по кругу.

Но постепенное обновление европейского тренерского топа все же происходит. В него стремительно ворвался Хави, например, или Юлиан Нагельсманн, который, кажется, даже рановато выстрелил и дал осечку. Где-то приближаются к этому статусу Роберто Де Дзерби и Рубен Аморим, о которых много говорилось ранее. Мы тоже назовем несколько фамилий тренеров, которым еще не 45 лет, что для этой должности считается границей молодости, особенно когда речь идет о высочайшем уровне – а до него вроде как стоит дорасти.

Хаби Алонсо (41 год, «Байер»)

Всего за год пребывания на посту главного тренера «Байера» бывший опорник, проведший за сборную Испании 114 матчей, завоевал репутацию очень перспективного специалиста на стадии становления. Возможно, это несколько преждевременно, но его уже рекламируют как будущего босса «Ливерпуля» или «Реала», где он ранее выступал. Алонсо, несомненно, оживил пошатнувшуюся команду из Леверкузена. И вот сейчас «Байер» лидирует в Бундеслиге, где не потерпел еще ни одного поражения в этом сезоне.

Внедрение Алонсо схемы 3-4-3 показало его уверенным в себе тактиком и позволило «Байеру» найти баланс в игре. Алонсо смог извлечь максимум из тех возможностей, которые ему предоставляет кадровый состав. Но дело не только в тактике. Уже стоит признать, что Алонсо умеет быть лидером и здорово управляет людьми.

Арне Слот (45 лет, «Фейеноорд»)

Он является любителем высокого прессинга, быстрого возвращения мяча под контроль, безжалостных стремительных переходов из обороны в атаку. Все это требует энергии и самоотдачи, но футболисты сами любят Слота за его привлекательный стиль и четкую коммуникацию с игроками. Он черпал вдохновение у Клоппа и Гвардиолы.

Несмотря на быстро сформировавшуюся репутацию, Слота можно считать относительным новичком в профессии на таком уровне. Еще в 2017 году он тренировал «Камбур», а летом 2019-го возглавил АЗ , откуда ушел в декабре 2020-го, поскольку в клубе прознали о его переговорах с «Фейеноордом». Туда он и перебрался в 2021-м. Причем АЗ Слот покинул с рекордным для клуба средним показателем очков – 2,11 за игру.

В «Фейеноорде» Слот тоже быстро дал результат. Он вывел команду в финал Лиги Конференций и принес чемпионский титул в Нидерландах, попутно получив две награды имени Ринуса Михелса как лучший тренер года. Уже минувшим летом Слот отклонил предложение «Тоттенхэма», решив еще остаться в Роттердаме. Но принятие вызова на топовом уровне – дело времени.

Себастьян Хенесс (41 год, «Штутгарт»)

Обладая известной фамилией – он сын экс-форварда «Баварии» Дитера и племянником влиятельного менеджера Ули — Себастьян делает себе многообещающую карьеру самостоятельно. Закончив относительно скромную карьеру игрока, Хенесс в 29 лет занялся тренерской работой и обучался этому ремеслу в прогрессивных академиях «Баварии» и «Лейпцига». Летом 2020 года у него появился шанс возглавить «Хоффенхайм».

В «Хоффенхайме» за два сезона он финишировал в середине турнирной таблицы, что вроде бы не впечатляет. Но Хенесс демонстрировал признаки того, что это тренер думающий, гибкий, ищущий схемы и тактические подходы. На сцену европейского футбола Хенесс ворвался в прошлом сезоне, когда ему удалось спасти «Штутгарт» в Бундеслиге. А в начале этого сезона команда стала сенсацией и держится среди лидеров.

Франческо Фариоли (34 года, «Ницца»)

Молодой итальянец выбрал необычный путь к вершине. Три года назад экс-помощник Де Дзерби в «Фрозиноне» и «Сассуоло» ухватился за возможность возглавить турецкий «Карагюмрюк». В незнакомой обстановке Фариоли проявил себя хорошо и заслужил приглашение в «Аланьяспор», прежде чем минувшим летом его неожиданно пригласили в «Ниццу». Достойные результаты с турецкими командами красноречиво показывали, что Фариоли умеет здорово адаптироваться в незнакомых условиях.

Результаты, которые Фариоли стал демонстрировать с ходу в «Ницце», подтверждают это. Его команда обыгрывала на выезде ПСЖ и «Монако», остается единственной непобедимой в Лиге 1 и идет среди лидеров. Фариоли регулярно делает отсылки к Де Дзерби и благодарит его за привитый стиль. Они действительно очень похожи в принципах работы.

Уилл Стилл (31 год, «Реймс»)

Родившийся в Бельгии в семье англичан Стилл взорвал европейское футбольное сообщество в прошлом году, когда в октябре в 30 лет возглавил «Реймс» после ухода Оскара Гарсии и выдал со скромной командой беспроигрышную серию из 17 матчей в Лиге 1. Можно было подумать, что это эффект новичка или кратковременный всплеск, но и в нынешнем сезоне «Реймс» продолжает выглядеть эффективно и эффектно, хотя ресурсов у клуба больше не стало. Так что бывший видеоаналитик вполне убедительно умеет проводить и подготовку к сезону. Это выводит его на новый уровень, где важен не вау-эффект, а уже можно присмотреться всерьез.

Стилл опирается на схему 4-2-3-1 и подходит очень вдумчиво к тактическим поискам, он внимателен и не склонен к риску, чего можно было бы ожидать от молодого специалиста. Стилл сосредоточен на тактическом развитии и построении прочных отношений со своими футболистами.

Тиаго Мотта (41 год, «Болонья»)

Бывший полузащитник сборной Италии строит многообещающую, пусть пока и скромную, карьеру. Справедливо полагать, что Мотта находится под пристальным наблюдением топ-клубов. В немалой степени благодаря репутации, которую он создал еще в качестве игрока: это прямолинейный, честный и трудолюбивый человек, обладающей аурой авторитета.

В «Дженоа» в 2019 году он поработал всего пару месяцев. Но потом смог спасти «Специю» в Серии А, хотя ее ресурсы явно не соответствовали этому. Не сумев договориться о новом контракте со «Специей», он ее покинул, а впоследствии привел «Болонью» к девятому месту, которое стало самым высоким результатом команды за последние десять лет.

На старте этого сезона «Болонья» — середняк, но проиграла только один раз, а пропустила всего шесть мячей в восьми матчах. Это второй результат в лиге – наряду с показателем «Ювентуса». «Болонья» словно впитала характер Мотты-игрока. Она такая же жестко организованная, дисциплинированная, цепкая и неуступчивая. Так и формируется стиль и репутация тренера.