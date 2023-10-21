Больше чем нули. Ничья в дерби «Локомотива» и «Динамо»

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вчера, 21:10

Было без голов, но ярко.

Ожидания

От противостояния «Динамо» и «Локомотива» вполне можно было ожидать чего-то эффектного, результативного. Но хотя между соперниками в таблице было всего два очка, настроение у них явно различалось. «Железнодорожники» подошли к этой встрече с четырехматчевой серией без поражений, которая началась с победы над «Зенитом» (2:1) на выезде, продолжилась победами над «Пари НН» (1:0) и «Ростовом» (3:1) в Кубке России. А перед игрой с «динамовцами» «Локомотив» вырвал ничью у «Урала» (2:2).

С куда более скромным разгоном к этому поединку подкатило «Динамо», которое поначалу впечатляло своим бесшабашным наступательным футболом. В предыдущем же туре «динамовцы» сыграли вничью с «Факелом» (0:0), да, был разгром «Спартака» (3:0), но это в Кубке России. А в чемпионате ему предшествовала ничья с «Ахматом» (1:1) и поражение от того же «Спартака» (0:1). Последняя победа «Динамо» в чемпионате России случилась над «Ростовом» (2:1) аж третьего сентября. Так что гости в данном случае вроде как имели меньше оснований рассчитывать на успех. Но в таком дерби случиться может что угодно.

Неслучившиеся голы

Чаще всего, глядя на счет, можно предположить, как складывалась игра. Но не в этом случае совершенно точно. Нулевая ничья никак не отражает того, как смотрелись команды и что вытворяли. Поскольку «Динамо» подходило к игре в менее комфортном состоянии, именно там и произошли ключевые изменения. Личка за время паузы на матчи сборных, видимо, многое обдумал, поскольку провел существенную ротацию стартового состава. Отчасти это было обусловлено как раз и матчами сборных, на которые уезжали некоторые футболисты.

Так или иначе перестановки не особо помогли «Динамо». В первом тайме ощущалось тотальное доминирование «Локомотива». Он умело находил пространство для своих фирменных стремительных атак. А вот у «Динамо» со Смоловым на острие не клеилось взаимодействие в атаке. Стараний вездесущего Скопинцева не хватало. Все голевые моменты первого тайма возникали у ворот Лещука. В одном из эпизодов он совершил феноменальный сэйв после удара Дзюбы.

Артём, к слову, выглядел более свежо и остро, чем Смолов – так ему не терпелось все же устроить «дзюбалити». Сравнение двух многоопытных российских нападающих, вышедших в стартовых составах в таком поединке, напрашивалось само собой. И оно было не в пользу «динамовца». У Смолова практически не было опасных моментов в этой игре, тогда как Дзюба сам пару раз угрожал чужим воротам и старательно работал в подыгрыше партнерам. К перерыву команды подошли все с той же нулевой ничьей, но с несколькими сэйвами у Лещука и со счетом 6:0 по ударам в створ в пользу «Локомотива».

Без переворота

Вполне ожидаемы были перестановки, которые уже в перерыве провел Личка. Он выпустил Нгамалё и Макарова, который, видимо, выходит постепенно из немилости. Больше свежести получили фланги «динамовской» атаки, но оборона меньше ошибаться от этого не стала. И уже в начале тайма «Динамо» вполне могло пристроиться на два пропущенных мяча и даже удаление.

На 50-й минуте подача Самошникова вдруг превратилась в удар, и мяч угодил в перекладину. После игры Лещук признался, что это был, пожалуй, самый страшный для него эпизод, поскольку здесь ситуацию он не контролировал. А еще через несколько минут Дзюба кубарем покатился в чужую штрафную, сигнализируя о фоле защитника.

Тут обращают на себя внимание несколько эпизодов. Во-первых, о пенальти речи не шло, поскольку контакт был перед штрафной. Во-вторых, фол действительно был, но судья его попросту не заметил, совершив ошибку. А ведь точка была крайне опасная для стандарта. В-третьих, ВАР все-таки включился, но он рассматривал возможность удаления. К слову, известный в прошлом арбитр Николаев после игры заявил, что показал бы в этом эпизоде красную карточку, потому что Дзюба имел возможность уже следующим касанием бить по воротам из опасной позиции. Хотя это выглядит сомнительной идеей, поскольку наперерез ему все же мчались защитники, и Артём выходил не прямо на ворота, а немного с фланга. Вряд ли эта позиция может считаться стопроцентно угрожающей голом. Судьи на ВАР тоже так посчитали, поэтому не стали принимать никакого решения.

Нельзя не отметить, что во втором тайме замены все же сломали стройную картину доминирования «Локомотива». Шансы забить уже имели обе команды. И по ударам в створ до последнего «Динамо» лидировало. После 0:6 в первом тайме гости вели 4:1 во второй половине. Оба тренера в итоге сменили центрфорвардов. И Тюкавин, чье появление в запасе, а не в основе могло вызывать вопросы, вписался очень хорошо. Собственно, он стал автором самого опасного момента у гостей.

Почти каждая перестановка вносила что-то новое в игру одной и другой команды. Но последнее слово могло остаться за «Локомотивом», который чаще всех забивает в последние 15 минут матча, а четыре гола забил в этом сезоне уже в компенсированное время. «Динамо», к слову, в последние 15 минут пропускает чаще всего – пять голов. Все эти тренды могли сложиться, когда в последней атаке «Локомотива» метров с 13 мощно пробил Баринов. Лещук мгновенно среагировал и сохранил нулевую ничью.

Настроение не улучшилось

Сразу после матча, кстати, было общение с вратарями обеих команд. И Лантратов с Лещуком сошлись во мнении, что «Локомотив» был ближе к победе, играл активнее, и никто бы не усомнился в справедливости его победы, случись она. У «Динамо» же пять матчей в РПЛ подряд без побед. Это тревожный сигнал. Еще более тревожно, что забить на этом отрезке удалось всего два гола. С другой стороны, можно поискать позитив хотя бы в том, что две игры кряду «Динамо» не пропускает. Правда, в этот раз вся заслуга в таком достижении лежит скорее на плечах Лещука, а не на командной организованной игре в обороне.

В «Локомотиве» же наверняка расстроены потерей пары очков. Но могут радоваться самому факту, что команда выглядела в целом по игре лучше, создала больше явных голевых моментов. Отдельно стоит отметить игру Митая, который был признан лучшим футболистом встречи. (Хотя Лещук поспорил бы). Митай вышел на непривычной для него позиции опорного полузащитника и выглядел там безупречно, контролируя центр поля. Первую опасную атаку «Локомотив» как раз провел после его перехвата в средней линии.