Московские клубы разочаровывают. С «Зенитом» борется только «Локомотив»

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вчера, 11:22

И у всех проблемы.

Из года в год московские клубы играют между собой в дерби, но их заочное противостояние интересно не меньше. По итогам 11 туров расслоение небольшое, да и сложности испытывает каждый – а значит, ситуация может перевернуться ещё не раз.

«Локо» — выше остальных

Что удивительнее всего. На рывок «железнодорожников» мало кто ставил – пусть команда и провела отличную весну в минувшем сезоне. Галактионову пророчили новые сложности, так и вышло – не уходит вопрос эффективности Дзюбы, функционалу «красно-зелёных» не хватает разнообразия. Чаще всего коллектив агрессивен в прессинге, но в атаке показывает мало – лишь когда прижмёт, «Локо» упрощает и переходит к навалу. Вот тогда Артём становится маяком для забросов, забирает весь верх и становится источником голевых моментов. В концовке матча с «Уралом» в Екатеринбурге таких было сразу несколько – один привёл к мячу Сулейманова.

Де-факто чуть ранее «железнодорожники» шли вровень со своими соседями. После поражения от ЦСКА и ничьих против «Крыльев» и «Краснодара» оказались на 11-й строчке, затем поднялись выше, но из-за 0:2 от «Оренбурга» слетели на 8-е место. Рывок аж в тройку обеспечил сверхудачный недавний отрезок – в Санкт-Петербурге команда Галактионова сенсационно обыграла «Зенит». Затем развила успех с «Пари НН» (петербуржцы в это время уступили «Оренбургу»). Так «красно-зелёные» забрались в топ-3, а после 2:2 с «Уралом» стали 4-ми.

Календарь: но и теперь у «Локо» нет гарантий. В ближайшем туре – дерби против заряженного «Динамо». Затем – выезд к мотивированному и непредсказуемому «Ростову», а после кубковой игры с «Рубином» — ещё одно дерби со «Спартаком». Удержать позиции будет крайне сложно.

«Спартак» — к слабой игре добавляются конфликты

До этого источником головной боли был только Гильермо Абаскаль. Испанец упорно не замечал своих ошибок – Романа Зобнина в старте, отсутствие ротации на позиции Промеса, постоянные перемены в центре обороны, Литвинова не на позиции опорника. Всё это приводило к тяжёлым играм даже с «Оренбургом» и «Балтикой» — но на старте давало результат. Затем перестало.

Даже при том, что основная пара центрдэфов была сформирована, Джикия заслуженно сел в запас, Зобнина не сменил более активный Пруцев, а с заменами Промеса Абаскаль не угадывал. Начиная с 4-го тура, у «красно-белых» — лишь 2 победы: над «Динамо» и «Сочи». По итогам дерби с ЦСКА – ничья, но оба коллектива были одинаково плохи и выдали при этом аномальные голы.

На тяжёлый этап наслаиваются внутренние конфликты. По слухам, Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал – причиной послужила жёлтая в матче с «Крыльями» и автоматическая дисквалификация на дерби с ЦСКА , также форвард регулярно пропускал командные завтраки. У форварда же есть серьёзные претензии из-за положения Джикии в составе. Сообщается, что раздевалка раскололась на лагери. Но тут же стоит оговориться – Джикия потерял место в старте заслуженно, заслуженно не выпустили против ЦСКА и Зобнина. Но почему Пруцев начинает попадать в старт на чемпионат только сейчас? Почему опять игнорируют Литвинова? Вопросов меньше не стало, и дополнительный – почему устаревший инсайд появился аккурат к старту 12-го тура?

Календарь: впрочем, всё зависит от «Спартака». У них не такой тяжёлый календарь на 3 ближайших тура – надо разгоняться с «Пари НН» и «Факелом», чтобы к дерби против «Локо» подойти в оптимальной форме.

ЦСКА – Федотов делает всё возможное с короткой скамейкой

В последних 9 играх – только одна победа в основное время. В остальных оно завершалось при ничейном счёте – правда трижды это были кубковые поединки, а в серии пенальти «армейцы» дважды забирали победу.

Всё так же «красно-синим» приходится мириться с короткой скамейкой и травмой Игоря Дивеева. И идти на эксперименты – на старте с Рошей и Мойсесом играл Набабкин, затем Виллиан получил красную – на следующий матч в центре обороны вышло трио Мухин-Агапов-Зделар. Тогда «Ростов» 2:0 к 12-й минуте, и «армейцы» чудом избежали поражения.

Но Максим всё же вписался в связку центрбеков и играет с Рошей и Мойсесом. Вместе с тем Гайич перешёл на левый фланг, а справа играет Келлвен. В атаке Чалов вернулся на острие, обновленную связку инсайдов представляют Файзуллаев и Давила/Обляков.

У Федотова наиболее крепкие позиции среди конкурентов – он-то делает всё возможное с доступными ему ресурсами и точно не заслужил камней в свой огород.

Календарь: после тяжелой игры со «Спартаком» матч с «Рубином» — возможность вкатиться в игровой ритм. А вот дальше нужно экзаменовать рвущийся в чемпионы с Ивичем «Краснодар». Дома с «Пари НН» будет не так сложно.

«Динамо» — Личке уже открыто высказывают претензии

Нехороший знак для чешского менеджера. Член совета директоров «бело-голубых» Дмитрий Гафин после ничьей с «Факелом» отмечал:

Руководству клуба очень не нравится такой робингудский подход к футболу. За счет чего? За счет того, что надо на каждый матч: и на «Спартак», и на «Факел» выходить более агрессивными и заточенными на конечный результат и не доводить до того, чтобы начинать раскачиваться там в последние десять минут.

«Динамо» не выигрывает в чемпионате с начала сентября – за этот период очки у них отнимали не только «Спартак» и «Факел», но и «Ахмат», «Пари НН».

К слову, Личке ещё необходимо время. Основную обойму с обновлённым составом он конструирует – параллельно привыкает к грузу ответственности в топ-клубе. Всё это происходит не за секунды – хотя бы потому, что Марцел уже показал свою состоятельность в лиге, ему стоит довериться.