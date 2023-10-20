Тен Хаг: «Мы знаем, что Андре Онана может играть гораздо лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил уровень игры голкипера Андре Онаны.
Мы знаем, что Андре может играть гораздо лучше — ему необходимо сделать шаг вперед. Онана должен создавать свое будущее, проявляя себя как можно лучше. Уверен, он способен на это.
Он показал это в «Барселоне», «Аяксе», «Интере». Поэтому я уверен, что у него получится.
Онана же куда более опытный и зрелый вратарь. Он давно знаком с тренером, он именно к нему и переходил. А потому и спрос с Онана куда больше, и пока он не оправдывает выданных ему авансов.
Онана же куда более опытный и зрелый вратарь. Он давно знаком с тренером, он именно к нему и переходил. А потому и спрос с Онана куда больше, и пока он не оправдывает выданных ему авансов.
с такой защитой , ну эту историю все прекрасно знают...!
с такой защитой , ну эту историю все прекрасно знают...!