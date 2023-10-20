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Тен Хаг: «Мы знаем, что Андре Онана может играть гораздо лучше»

вчера, 19:31

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил уровень игры голкипера Андре Онаны.

Мы знаем, что Андре может играть гораздо лучше — ему необходимо сделать шаг вперед. Онана должен создавать свое будущее, проявляя себя как можно лучше. Уверен, он способен на это.

Он показал это в «Барселоне», «Аяксе», «Интере». Поэтому я уверен, что у него получится.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:26
Де Хеа оказался в МЮ будучи совсем юным, попал в команду-гранда под руководство самого Ферги, который искал молодого перспективного вратаря на будущее. При этом Давид играл только в Испании, а тут оказался совсем в другой культуре.
Онана же куда более опытный и зрелый вратарь. Он давно знаком с тренером, он именно к нему и переходил. А потому и спрос с Онана куда больше, и пока он не оправдывает выданных ему авансов.
shur
shur
вчера в 20:12
... к сожалению у Де Хея тоже поначалу всё получалось, а дальше
с такой защитой , ну эту историю все прекрасно знают...!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:55
Я тоже думаю что у него всё получится,в таких клубах не зря играл!
Гость
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