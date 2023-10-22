Оздоев забил первый гол за ПАОК

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вчера, 19:37

Полузащитник ПАОКа открыл счёт в матче с «Атромитосом» в матче 8-го тура Суперлиги.

Этот мяч стал первым для россиянина в составе команды. В клуб из Салоников он перешёл летом из «Фатих Карагюмрюка».