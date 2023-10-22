Оздоев забил первый гол за ПАОК

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев открыл счёт в матче с «Атромитосом» в матче 8-го тура Суперлиги.
Этот мяч стал первым для россиянина в составе команды. В клуб из Салоников он перешёл летом из «Фатих Карагюмрюка».
Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев открыл счёт в матче с «Атромитосом» в матче 8-го тура Суперлиги.
Этот мяч стал первым для россиянина в составе команды. В клуб из Салоников он перешёл летом из «Фатих Карагюмрюка».
Кстати, непонятно игнорирование Оздоева в сборной. Абсолютно никакущего Фомина вызывают, а Магомеда нет.
Кстати, непонятно игнорирование Оздоева в сборной. Абсолютно никакущего Фомина вызывают, а Магомеда нет.