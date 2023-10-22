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Оздоев забил первый гол за ПАОК

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протон
протон
вчера в 20:25
Хорошее соседство с новостью о дубле Головина.
Кстати, непонятно игнорирование Оздоева в сборной. Абсолютно никакущего Фомина вызывают, а Магомеда нет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:14
Молодца. Показал себя во всей красе....
lotsman
lotsman
вчера в 19:56
Ну наконец то, забил. Может дальше пойдёт так же.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:47
Ну вот и размачил,дальше лучше пойдет.
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