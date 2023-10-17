Кержаков рассказал, почему закончил карьеру и благодаря кому стал тренером

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал, почему завершил карьеру футболиста.
Думаю, что если бы Луческу (из «Зенита») не убрали, то и я бы ещё остался. Но досады нет, это футбол.
Также Кержаков сообщил, что захотел стать тренером после первой лекции Андрея Лексакова в ВШТ.
Закончил карьеру, увиделись с Андреем Владимировичем на турнире памяти Морозова. Слово за слово, я говорю: «Возьмите меня». — «Да уже набор закончился». — «Ну, пожалуйста!» Уговорил его. Более того, на первую лекцию опоздал, поскольку перепутал время. Повезло, что было свободное место только на первой парте. Если бы сел назад к Васе Березуцкому, то всё бы мимо ушей пропустил. А так только Лексакова слышал и впитывал каждое слово.
Как Лексаков рассказывал, и то, как он вёл лекции, меня зацепило. Стало интересно, захотелось с головой окунуться в эту профессию. Сейчас общаемся редко, только с праздниками друг друга поздравляем, но ему огромная благодарность, в том числе за то, что рекомендовал меня РФС на должность тренера юношеской сборной.
Напомним, летом 2017 года Кержаков закончил карьеру футболиста. Последним клубом россиянина был «Зенит», воспитанником которого он является. За «сине-бело-голубых» бывший нападающий сборной России провёл 386 матчей, забил 163 мяча и отдал 69 голевых передач. Весной 2018 года Кержаков начал тренерскую карьеру.
Он заслуживает этого !
Он заслуживает этого !
Надеюсь он больше не вернётся, хотя пройдёт ещё немного времени и будет каяться, говорить, что его не так поняли.
Лучше пусть с шацом и танюшкой дружбу водит...
Надеюсь он больше не вернётся, хотя пройдёт ещё немного времени и будет каяться, говорить, что его не так поняли.
Лучше пусть с шацом и танюшкой дружбу водит...