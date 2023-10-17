Кержаков рассказал, почему закончил карьеру и благодаря кому стал тренером

Главный тренер «Спартака» из Суботицы рассказал, почему завершил карьеру футболиста.

Думаю, что если бы Луческу (из «Зенита») не убрали, то и я бы ещё остался. Но досады нет, это футбол.

Также Кержаков сообщил, что захотел стать тренером после первой лекции Андрея Лексакова в ВШТ .

Закончил карьеру, увиделись с Андреем Владимировичем на турнире памяти Морозова. Слово за слово, я говорю: «Возьмите меня». — «Да уже набор закончился». — «Ну, пожалуйста!» Уговорил его. Более того, на первую лекцию опоздал, поскольку перепутал время. Повезло, что было свободное место только на первой парте. Если бы сел назад к Васе Березуцкому, то всё бы мимо ушей пропустил. А так только Лексакова слышал и впитывал каждое слово.