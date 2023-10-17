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Кержаков рассказал, почему закончил карьеру и благодаря кому стал тренером

вчера, 15:56

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал, почему завершил карьеру футболиста.

Думаю, что если бы Луческу (из «Зенита») не убрали, то и я бы ещё остался. Но досады нет, это футбол.

Также Кержаков сообщил, что захотел стать тренером после первой лекции Андрея Лексакова в ВШТ.

Закончил карьеру, увиделись с Андреем Владимировичем на турнире памяти Морозова. Слово за слово, я говорю: «Возьмите меня». — «Да уже набор закончился». — «Ну, пожалуйста!» Уговорил его. Более того, на первую лекцию опоздал, поскольку перепутал время. Повезло, что было свободное место только на первой парте. Если бы сел назад к Васе Березуцкому, то всё бы мимо ушей пропустил. А так только Лексакова слышал и впитывал каждое слово.

Как Лексаков рассказывал, и то, как он вёл лекции, меня зацепило. Стало интересно, захотелось с головой окунуться в эту профессию. Сейчас общаемся редко, только с праздниками друг друга поздравляем, но ему огромная благодарность, в том числе за то, что рекомендовал меня РФС на должность тренера юношеской сборной.

Напомним, летом 2017 года Кержаков закончил карьеру футболиста. Последним клубом россиянина был «Зенит», воспитанником которого он является. За «сине-бело-голубых» бывший нападающий сборной России провёл 386 матчей, забил 163 мяча и отдал 69 голевых передач. Весной 2018 года Кержаков начал тренерскую карьеру.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:52
Многие в России с интересом наблюдают за тренерской карьерой Александра. Человек одержим футболом и, в отличии от наших экспертов, делом доказывает свою принадлежность к нему. Удачи и успешного возвращения в российский футбол.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:51
Сане пожелаю только Удачи !
Он заслуживает этого !
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:51
Вообще плевать на его судьбу
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:24
Сашка был любимчиком в стране, но потом ему стало страшно и он решил стать гнидой.
Надеюсь он больше не вернётся, хотя пройдёт ещё немного времени и будет каяться, говорить, что его не так поняли.
Лучше пусть с шацом и танюшкой дружбу водит...
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:11
Решение об отъезде из России было принято Кержаковым осенью 2022 года. Он заявил, что уехать из страны его побудила тяжёлая ситуация в России, которая сложилась осенью, что он ежедневно читал новости, а потом к нему «пришло осознание масштабности всего, что происходит». После этого он и его супруга поняли, что нужно уезжать. Кержаков признался в том, что испытывает страх от происходящего. Жил с семьёй в Объединённых Арабских Эмиратах. Патриот Россейский...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:00
Успешная карьера, теперь и тренером надо показать себя !
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