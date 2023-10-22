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У Захаряна пока не идёт игра в «Реале Сосьедад». Арсен проигрывает конкуренцию

вчера, 14:10
Захарян

Необдуманный выбор команды, но надо сражаться.

В Сан-Себастьяне всё хорошо, но нет места Захаряну

У «Реала Сосьедад» чудесный тренер, который работает в клубе более десяти лет. Прошел путь от наставника юношей до нынешней позиции. Сан-Себастьян красивый небольшой город на берегу Бискайского залива. Захаряна – одного из самых дорогих новичков лета в Ла Лиге. Его отлично приняли в клубе, что подтверждает сам Арсен. С короткой щетиной и черными волосами армянский россиянин похож на местного. А если подтянет английский язык и выучит испанский, то найдет друзей.

Захаряну всего 20 лет, в его возрасте проще влиться в незнакомую компанию. Вот только идеей боссов «Реала Сосьедад» было подписание своего Кварацхелии. Сенсационного новичка из РПЛ. Арсен год назад не смог попасть в «Челси», зато вернулся к изначальному варианту переезда на запад. Испанский клуб давно наблюдал за атакующим хавбеком «Динамо». Но где ему место в основе? На данный момент ответ однозначный – в старте не нужен. Сам Захарян это понимает и озвучивал.

И не похоже по играм за «Динамо», чтобы в стрессовых ситуациях атакующий хавбек действовал хладнокровно. Арсен легко заводился, а рядом с невероятно тонкими ходами переживал матчи, в которых растворялся на поле. Можно списать почти все немногочисленные неудачи в карьере Захаряна на возраст? Не все в двадцать лет выглядят солидно в серьезной команде, как Беллингем. Даже Кварацхелия это аномалия, поскольку сразу выдал чемпионский сезон в «Наполи».

А теперь Хвича после непростого отрезка вернулся к голам и правильным передачам. У Захаряна ещё в «Динамо» после срыва трансфера в «Челси» был непростой период уныния и потери интереса к стабильному футболу. В Сан-Себастьяне нет ночных клубов Москвы, что хорошо. Но также нет поддержки для воспитанника, которую парень из Самары получал в «Динамо». Если тренеры «Реал Сосьедада» не увидят до конца сезона сильный футбол от Захаряна, то уйдет в аренду.

Хавбек плохо понимает игру напарников по команде

Захаряну не повезло с порога. Вакцина от коронавируса, которую получил в Москве, не сработала, Арсен подхватил вирус. У него были простуды, организм расположен к респираторным заболеваниям. Но теперь знаменитый вирус бьет по общему состоянию организма. Доказано влияние на когнитивные функции, вроде памяти. Очевидно, что также есть влияние на концентрацию. Захарян вчера впервые вышел в основе «Реала Сосьедад» – сыграл против «Мальорки», и выступил неудачно.

У Арсена нет ударов в створ, не создал напарникам ни одного момента. Отдал всего девять точных передач, коллеги его не замечали и не доверяли развивать атаки. Захарян часто оказывался в центре поля, хотя формально вышел левым инсайдом. Даже в опорной зоне на своей половине работал. Но тренера не впечатлили ходы Арсена, его заменили в перерыве матча при нулевом счете. На поле вышел тоже молодой атакующий хавбек Барренетчеа, игравший в основе в Ла Лиге и ЛЧ.

На данный момент именно Андер является конкурентом Захаряна. Пока испанец выигрывает, у него три мяча в чемпионате Испании. Арсен пока не забивал. Самым активным для Захаряна был отрезок против «Атлетико», когда вышел на 65-й минуте спасать игру. Работал по левому флангу, разок пробил по воротам, однажды скинул мяч под удар напарнику. Пока Захарян плохо понимает коллег в атаке, не сыгрался с хавбеками Мерино и Субименди. К сожалению, пока нет связи с Кубо.

Вчера японский лидер «Реала Сосьедад» вышел на замену, ведь летал по миру со сборной, и стал спасителем команды. Такефуса сделал решающую голевую передачу на Браиса Мендеса. Захарян пока такими подвигами не отметился, а «плавающая» тактическая система команды ему скорее мешает, чем помогает. Но спустя несколько месяцев всё может быть иначе, ведь Арсен в «Динамо» не был скован одной ролью на поле, искал пустые зоны по всей чужой половине поля.

Захарян подходит испанскому футболу по стилю

Кварацхелия добился успехов в «Наполи», ведь попал к тренеру на пике формы, рядом играет нападающий Осимхен, который закрывает много передач Хвичи, а структура игры оставляла место для левого вингера с коварным ударом. Захарян в момент подписания контракта с «Реалом Сосьедад» знал, что в этой команде, в отличие от «Страсбура» — дочернего клуба владельцев «Челси», не будет стабильной практики.

Но желание услышать гимн ЛЧ перевесило аргументы представительницы Холанда – Рафаэлы Пименты, которая предлагала Арсену заключить контракт со скромным французским клубом. Нобель Арустамян – бывший комментатор, стал агентом на переговорах с испанцами. Ни в «Динамо», ни в составе делегации Захаряна не оказалось человека, который объективно оценил бы форму Арсена, посоветовав начать с малого.

Ветеран Кузяев в «Гавре», который идет в таблице Лиги 1 вровень с «Страсбуром», играет постоянно и мгновенно стал одним из лидеров. Захаряну выгоднее было адаптироваться в элитной лиге через постоянную игру в футбол. У «Реал Сосьедада» на его любимых позициях выступают футболисты из заявок сборных Испании – молодежной команды, которая выиграла Евро-2023, и основной – победили в Лиге Наций.

Хотя по стилю Арсен подходит испанскому футболу, выбрал неправильную команду для легкой адаптации. У «Реала Сосьедад» высокие требования. Баски со временем попробуют догнать каталонцев из «Жироны», чтобы повоевать за место в Лиге чемпионов, где выступают в этом сезоне. Понятно, что Захаряну надо пахать на тренировках и через голевые действия вытеснять Барренетчеа. Тренер ждет подвигов Захаряна.

Но если Арсен не заиграет в старте, где его видят левым инсайдом, то или зимой, или следующим летом уйдет в аренду. Опасный путь. Впрочем, непростой дебют не всегда ведет к разочарованию трансфером. Тот же Мудрик может заиграть в «Челси», хотя Михаила травили всем миром, в отличие от Захаряна, которого не дергают. У Арсена есть время, это упрямый и уверенный в себе парень. Осталось найти везение, чтобы мяч пошел в ворота.

Вадим Багров
АВТОР
Вадим Багров
Футбол - это боль
БЛОГ
Футбол - это боль
Реал Сосьедад  Захарян Арсен
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер «Реала Сосьедад»
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Все комментарии
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 18:45
Слишком много внимания данной персоне , я думал что несколько месяцев соккер сотрясал заезжиными новостями и затишье , а нет ! Лучше тогда уж Дзюбу мусолить
Grizly88
Grizly88 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:45
Конечно
pomor45
pomor45
вчера в 16:40
В Динамо играл, в РС будет на лавке слушать гимн ЛЧ, если ещё повезёт. Вот, что значит любить не футбол, а себя в футболе.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:08
Первый сезон на адаптацию
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:08
Захарян уверенно идет дорогой Миранчука, в основном на лавке
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Сергей Зz (раскрыть)
вчера в 15:50
Сейчас скорее больше чем середняк.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 15:49
Надо было оставаться с предыдущем клубе?
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:53
Зря он переходил в Сосьедад изначально было видно затеряется он в Европе
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:53, ред.
Такие дифирамбы ему пели.

На деле и оказался мыльным пузырем. Ничего особенного и в РПЛ не показывал. Кто-то грамотно продал его, получив прибыль. Вот и вся история.

Если Кузяев был трудягой на поле, то и остался рабочей лошадкой.Играет на свой максимум, приносит пользу. Но при этом не пытается фантазировать, как Захарян, что может прыгнуть выше головы. Поэтому Кузяев играет.

А Захаряна, которого красиво упаковали, неожиданно достали из этой блестящей обертки. Но конфетка оказалась так себе
Сергей Зz
Сергей Зz
вчера в 14:39
Выбрал неправильную, сложную команду для адаптации? Бред! Это не Реал, не Барселона, не Атлетико где попасть в состав ну откровенно говоря сложно. Это середняк лалиги, где если не в сосьедаде привыкать к испанскосу футболу. Запредельного давления нет, как говорится паши на тренировках, через боль доказывай свою состоятельность.
DXTK
DXTK
вчера в 14:27
Российские футболисты никогда не будут играть в основе постоянно их берут для расширения скамейки. Захарян правильно сделал что перешел в Реал Сосьедад, нужно себя уважать и играть за клубы которые стермятся к большему, иначе так и будешь в аутсайдерах сидеть. Если не попадаешь в основу то выходи со скамейки и приноси пользу клубу. Мудрик стоил аховых денег почти сотку с бонусами, Захарян в разы дешевле отсюда и спрос, плюс Арсен перешел в более скромный Соседад, а Миха оказался в ТОП клубе Англии Челси, и ты должен ему соответствовать.
Гость
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