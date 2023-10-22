У Захаряна пока не идёт игра в «Реале Сосьедад». Арсен проигрывает конкуренцию

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вчера, 14:10

Необдуманный выбор команды, но надо сражаться.

В Сан-Себастьяне всё хорошо, но нет места Захаряну

У «Реала Сосьедад» чудесный тренер, который работает в клубе более десяти лет. Прошел путь от наставника юношей до нынешней позиции. Сан-Себастьян красивый небольшой город на берегу Бискайского залива. Захаряна – одного из самых дорогих новичков лета в Ла Лиге. Его отлично приняли в клубе, что подтверждает сам Арсен. С короткой щетиной и черными волосами армянский россиянин похож на местного. А если подтянет английский язык и выучит испанский, то найдет друзей.

Захаряну всего 20 лет, в его возрасте проще влиться в незнакомую компанию. Вот только идеей боссов «Реала Сосьедад» было подписание своего Кварацхелии. Сенсационного новичка из РПЛ . Арсен год назад не смог попасть в «Челси», зато вернулся к изначальному варианту переезда на запад. Испанский клуб давно наблюдал за атакующим хавбеком «Динамо». Но где ему место в основе? На данный момент ответ однозначный – в старте не нужен. Сам Захарян это понимает и озвучивал.

И не похоже по играм за «Динамо», чтобы в стрессовых ситуациях атакующий хавбек действовал хладнокровно. Арсен легко заводился, а рядом с невероятно тонкими ходами переживал матчи, в которых растворялся на поле. Можно списать почти все немногочисленные неудачи в карьере Захаряна на возраст? Не все в двадцать лет выглядят солидно в серьезной команде, как Беллингем. Даже Кварацхелия это аномалия, поскольку сразу выдал чемпионский сезон в «Наполи».

А теперь Хвича после непростого отрезка вернулся к голам и правильным передачам. У Захаряна ещё в «Динамо» после срыва трансфера в «Челси» был непростой период уныния и потери интереса к стабильному футболу. В Сан-Себастьяне нет ночных клубов Москвы, что хорошо. Но также нет поддержки для воспитанника, которую парень из Самары получал в «Динамо». Если тренеры «Реал Сосьедада» не увидят до конца сезона сильный футбол от Захаряна, то уйдет в аренду.

Хавбек плохо понимает игру напарников по команде

Захаряну не повезло с порога. Вакцина от коронавируса, которую получил в Москве, не сработала, Арсен подхватил вирус. У него были простуды, организм расположен к респираторным заболеваниям. Но теперь знаменитый вирус бьет по общему состоянию организма. Доказано влияние на когнитивные функции, вроде памяти. Очевидно, что также есть влияние на концентрацию. Захарян вчера впервые вышел в основе «Реала Сосьедад» – сыграл против «Мальорки», и выступил неудачно.

У Арсена нет ударов в створ, не создал напарникам ни одного момента. Отдал всего девять точных передач, коллеги его не замечали и не доверяли развивать атаки. Захарян часто оказывался в центре поля, хотя формально вышел левым инсайдом. Даже в опорной зоне на своей половине работал. Но тренера не впечатлили ходы Арсена, его заменили в перерыве матча при нулевом счете. На поле вышел тоже молодой атакующий хавбек Барренетчеа, игравший в основе в Ла Лиге и ЛЧ .

На данный момент именно Андер является конкурентом Захаряна. Пока испанец выигрывает, у него три мяча в чемпионате Испании. Арсен пока не забивал. Самым активным для Захаряна был отрезок против «Атлетико», когда вышел на 65-й минуте спасать игру. Работал по левому флангу, разок пробил по воротам, однажды скинул мяч под удар напарнику. Пока Захарян плохо понимает коллег в атаке, не сыгрался с хавбеками Мерино и Субименди. К сожалению, пока нет связи с Кубо.

Вчера японский лидер «Реала Сосьедад» вышел на замену, ведь летал по миру со сборной, и стал спасителем команды. Такефуса сделал решающую голевую передачу на Браиса Мендеса. Захарян пока такими подвигами не отметился, а «плавающая» тактическая система команды ему скорее мешает, чем помогает. Но спустя несколько месяцев всё может быть иначе, ведь Арсен в «Динамо» не был скован одной ролью на поле, искал пустые зоны по всей чужой половине поля.

Захарян подходит испанскому футболу по стилю

Кварацхелия добился успехов в «Наполи», ведь попал к тренеру на пике формы, рядом играет нападающий Осимхен, который закрывает много передач Хвичи, а структура игры оставляла место для левого вингера с коварным ударом. Захарян в момент подписания контракта с «Реалом Сосьедад» знал, что в этой команде, в отличие от «Страсбура» — дочернего клуба владельцев «Челси», не будет стабильной практики.

Но желание услышать гимн ЛЧ перевесило аргументы представительницы Холанда – Рафаэлы Пименты, которая предлагала Арсену заключить контракт со скромным французским клубом. Нобель Арустамян – бывший комментатор, стал агентом на переговорах с испанцами. Ни в «Динамо», ни в составе делегации Захаряна не оказалось человека, который объективно оценил бы форму Арсена, посоветовав начать с малого.

Ветеран Кузяев в «Гавре», который идет в таблице Лиги 1 вровень с «Страсбуром», играет постоянно и мгновенно стал одним из лидеров. Захаряну выгоднее было адаптироваться в элитной лиге через постоянную игру в футбол. У «Реал Сосьедада» на его любимых позициях выступают футболисты из заявок сборных Испании – молодежной команды, которая выиграла Евро-2023, и основной – победили в Лиге Наций.

Хотя по стилю Арсен подходит испанскому футболу, выбрал неправильную команду для легкой адаптации. У «Реала Сосьедад» высокие требования. Баски со временем попробуют догнать каталонцев из «Жироны», чтобы повоевать за место в Лиге чемпионов, где выступают в этом сезоне. Понятно, что Захаряну надо пахать на тренировках и через голевые действия вытеснять Барренетчеа. Тренер ждет подвигов Захаряна.

Но если Арсен не заиграет в старте, где его видят левым инсайдом, то или зимой, или следующим летом уйдет в аренду. Опасный путь. Впрочем, непростой дебют не всегда ведет к разочарованию трансфером. Тот же Мудрик может заиграть в «Челси», хотя Михаила травили всем миром, в отличие от Захаряна, которого не дергают. У Арсена есть время, это упрямый и уверенный в себе парень. Осталось найти везение, чтобы мяч пошел в ворота.