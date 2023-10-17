Кержаков рассказал об условиях работы в Суботице и о своей зарплате

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вчера, 12:36

Главный тренер «Спартака» из Суботицы рассказал о зарплатах в Чемпионате Сербии.

Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде. Думаю, что столько получают тренеры второй лиги. Может, и в нижней половине первой — не знаю, какие там сейчас оклады. Что касается игроков, то у нас есть несколько футболистов, которые выходят в стартовом составе и получают меньше игроков российской медиалиги. Меня это удивило, когда пришёл. Впрочем, это и от уровня клуба зависит. Но платят всё вовремя, и есть хорошая возможность показать себя. Плюс всё происходит быстро — если ты играешь в маленькой команде несколько сезонов, то это показатель того, что вряд ли пойдёшь на повышение.

Также Кержаков высказался по поводу условий работы в Суботице.

Стадион — городской, клуб его арендует. Всё не новое. У меня есть отдельный кабинет, есть тренерская, где переодевается штаб. В общем, по инфраструктуре здесь лучше, чем на Кипре, — но если сравнивать даже с Томском, то в Суботице она хуже. Поле тоже не очень хорошего качества, восстановительного центра вообще нет. Иногда пользуемся городским. Во многом надо прибавлять.

Напомним, Кержаков возглавил сербский «Спартак» летом этого года. На данный момент команда занимает 7-е место в Суперлиге.

Ранее президент «Спартака» Никола Симович высказался о российском специалисте.