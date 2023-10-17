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Кержаков рассказал об условиях работы в Суботице и о своей зарплате

вчера, 12:36

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков рассказал о зарплатах в Чемпионате Сербии.

Моя зарплата в несколько раз меньше, чем в Нижнем Новгороде. Думаю, что столько получают тренеры второй лиги. Может, и в нижней половине первой — не знаю, какие там сейчас оклады. Что касается игроков, то у нас есть несколько футболистов, которые выходят в стартовом составе и получают меньше игроков российской медиалиги. Меня это удивило, когда пришёл. Впрочем, это и от уровня клуба зависит. Но платят всё вовремя, и есть хорошая возможность показать себя. Плюс всё происходит быстро — если ты играешь в маленькой команде несколько сезонов, то это показатель того, что вряд ли пойдёшь на повышение.

Также Кержаков высказался по поводу условий работы в Суботице.

Стадион — городской, клуб его арендует. Всё не новое. У меня есть отдельный кабинет, есть тренерская, где переодевается штаб. В общем, по инфраструктуре здесь лучше, чем на Кипре, — но если сравнивать даже с Томском, то в Суботице она хуже. Поле тоже не очень хорошего качества, восстановительного центра вообще нет. Иногда пользуемся городским. Во многом надо прибавлять.

Напомним, Кержаков возглавил сербский «Спартак» летом этого года. На данный момент команда занимает 7-е место в Суперлиге.

Ранее президент «Спартака» Никола Симович высказался о российском специалисте.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:51
Никакой справедливости в этом футбольном мире.....

Лучший бомбардир..игрок сборной...игравший и в Севилье и в Динамо и в самом Зените - тренирует некую команду без инфраструктуры в стотысячном городке...

А некий Абаскаль выучивший правила футбола только в самолёте по дороге в Москву тренирует самый популярный клуб самой большой страны на свете....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:43
Ого...Кержаков один получает "сколько получают все тренеры второй лиги".
Сп62
Сп62
вчера в 15:08
Выходит у них главное футбол, а не материальные составляющие.
4ngn8vz4wmfa
4ngn8vz4wmfa
вчера в 13:43
Вообще-то, я ехал в Воскресенницу... просто не попал! - закончил свой рассказ Глагол
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:03
Тут не стоит удивляться, в почти любой стране так будет, ведь футбол там коммерческий, все денежки считают.

А в "Пари НН" в год Кержа

"В 2021 г. клуб получил из областного бюджета 650 млн руб."

Но, я думаю, даже зарплата Сани в "Спартаке" вполне позволит ему жить без проблем, и удачи ему в его карьере.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:38
Хочется пожелать Саньке удачи и пусть у него все получится что задумал
Гость
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