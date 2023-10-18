Очередной провал Кокорина, Кузяев и Головин – лидеры клубов. Смотрим на россиян за рубежом

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вчера, 22:05

У нескольких хороший старт сезона.

В новом сезоне россиян в европейских чемпионатах стало ещё больше. Обследуем обновлённую географию – и рассказываем, как складываются дела у наиболее заметных легионеров.

Далер Кузяев

Со второй попытки полузащитник всё же смог осуществить мечту – когда у него в прошлый раз истекал договор с «Зенитом», по итогу пришлось возвращаться. На этот раз свободным агентом Далер отправился на поиски команды во Францию. В итоге договорился о контракте с «Гавром» — и крайне быстро адаптировался в составе новичка Лиги 1.

Сейчас Кузяев – один из лидеров коллектива, а тренер (и не только) открыто восхищается навыками своего подопечного. Из статистики – «Гавр» по итогам 8 туров идёт на 13-м месте с 9 очками в активе, а сам Далер успел забить 2 гола и занимает 4-е место в команде по количеству ключевых передач за игру (1), 3-е – по числу ударов по воротам за матч (1,1).

Александр Головин

5 лет пролетели, как один миг – Головина уже не назовешь новичком, это опытный игрок стартовой обоймы «Монако», который успел поиграть при разных тренерах и опробовал разные позиции. Сначала выходил на профильной – затем его перевели на фланг, где хавбек выдал два своих лучших сезона.

Под руководством Адольфа Хюттера Александр играет на позиции инсайда – причем регулярно появляется в стартовом составе. За 7 матчей – 2 гола и 1 ассист. Сами монегаски уверенно ворвались в новый сезон и лидируют в таблице чемпионата – 17 очков, отрыв в 1 балл от идущей на 2-м месте «Ниццы».

Опасения есть разве что за травматичность россиянина – в прошлом чемпионате он во второй раз за период карьеры во Франции отыграл больше 30 матчей Лиги 1. И сейчас во время паузы стало известно, что у полузащитника повреждение.

Алексей Миранчук

Головин отправился в «Монако» в 22 года – адаптировался к новым требованиям и сейчас считается одним из лидеров. А у Алексея с «Аталантой» не ладится. Уехал-то он уже сложившимся игроком – когда тебе 25 лет, прогрессировать гораздо сложнее. Плюс не повезло с тренером.

Для Джан Пьеро Гасперини российский полузащитник остался игроком глубокого запаса – и аренда в «Торино» ничего не изменила. Стоило надеяться, что туринцы захотят выкупить Алексея – этого требовал и наставник Иван Юрич.

После возвращения Миранчук опять пропустил часть матчей, восстанавливаясь после травмы. Успел выйти на поле только в двух играх чемпионата. Ни против «Фиорентины», ни против «Вероны» не отыграл и 20 минут.

Арсен Захарян

По Арсену рано что-либо говорить – после его подписания Иманол Альгвасил плавно подпускает хавбека к играм за «Сосьедад». Против «Лас-Пальмас», «Гранады» и «Реала» полузащитник выходил в концовке, на игры Лиги чемпионов оставался в запасе. Дальше вмешался коронавирус – Арсену пришлось пропустить ещё часть игр. Зато в недавнем поединке с мадридским «Атлетико» хавбек провёл на поле уже 25 минут.

Сейчас наибольшие опасения вызывает готовность Захаряна выдержать высочайшие скорости команды. Баски играют в крайне интенсивный футбол – настолько, что под их прессингом захлёбывается даже «Интер». И такой темп коллектив стремится держать весь матч.

Денис Черышев

Возрастной полузащитник оттягивал неизбежное до последнего – но прошлым летом всё-таки покинул Испанию. Несмотря на интерес из России, с возвращением на родину решил повременить – выбрал вариант с клубом Серии В.

К слову, неплохой – «Венеция» недавно уже поднималась в элитный дивизион чемпионата Италии, а в прошлом году начала новое восхождение. Предыдущий сезон завершился 8-м местом, в новой кампании команда после 9 туров идёт на 4-м. Сам россиянин при Паоло Ваноли довольствуется ролью игрока запаса. И за 4 проведённых матча не отметился результативными действиями.

Магомед Оздоев

После ухода Андреа Пирло в клубе «Фатих Карагюмрюк» решили расстаться и с Магомедом Оздоевым – хотя 30-летний хавбек уверенно провёл минувший сезон. Ещё удивительнее, что греческому ПАОКу футболист достался всего за 450 тысяч евро.

В новом коллективе у Магомеда чуть изменился функционал – теперь его чаще размещают в опорной зоне. За 7 матчей возрастной футболист не отметился результативными действиями – и в последних играх стал появляться на поле уже с замены. Возможно, это предпосылка для спада, но у Оздоева есть время изменить ситуацию.

Александр Кокорин

В какой-то момент даже пошли слухи, что Винченцо Итальяно может оставить российского форварда в «Фиорентине». Его подписание давно признали провалом, результаты в прошедшем сезоне за «Арис» не воспринимали всерьёз. А летом заговорили, что Александр впечатлил менеджера «фиалок» на тренировках.

И на секунду получилось поверить – скандальный футболист вернулся в заявку итальянского коллектива, находился в запасе, а в матче Лиги конференций против «Рапида» даже вышел на поле (на 87-й минуте – вместо Бонавентуры).