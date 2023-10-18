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Карпин высказался о ситуации Миранчука в «Аталанте»

вчера, 14:42

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о ситуации полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

У Алексея совсем другая ситуация. Если Джикия был капитаном и сборной, и «Спартака», и основным игроком везде, то сейчас ситуация изменилась. У Алексея, к сожалению, эта ситуация затянулась. Пора сменить команду? Это к нему, а не ко мне вопрос. Он взрослый человек и сам решает, что делать со своей карьерой. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы он играл как можно чаще. Так же, как и всем, и ему самому прежде всего.

В текущем сезоне Миранчук провёл два матча в Серии А и один матч в Лиге Европы, отыграв в общей сложности 56 минут. Контракт 28-летнего россиянина с «Аталантой» действует до лета 2025 года.

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