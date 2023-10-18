Карпин высказался о ситуации Миранчука в «Аталанте»

Главный тренер сборной России и «Ростова» высказался о ситуации полузащитника «Аталанты» .

У Алексея совсем другая ситуация. Если Джикия был капитаном и сборной, и «Спартака», и основным игроком везде, то сейчас ситуация изменилась. У Алексея, к сожалению, эта ситуация затянулась. Пора сменить команду? Это к нему, а не ко мне вопрос. Он взрослый человек и сам решает, что делать со своей карьерой. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы он играл как можно чаще. Так же, как и всем, и ему самому прежде всего.